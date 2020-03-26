"Подрались из-за продуктов": Никита Панфилов столкнулся с безобразием в магазине

Панфилов столкнулся с неадекватным поведением граждан в супермаркете. Те сметали с полок продовольствие и средства личной гигиены. В панике народ делал припасы на случай ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.
"Люди в магазине чуть не подрались из-за продуктов", - рассказал Никита. Артист отметил, что надеется на скорую стабилизацию ситуации. Пример Китая, где эпидемия пошла на спад, кажется звезде сериала "Пес" обнадеживающим.
Никита Панфилов старается лишний раз не подвергать себя риску. Артист внимательно следит за здоровьем, сообщает Teleprogramma.pro.
Отметим, что коронавирус атаковал не только простых граждан, но и звезд шоу-бизнеса. С подозрением на COVID-19 госпитализирован Лев Лещенко. Артист находится в реанимации в Коммунарке.
Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавируса пандемией. В нашей стране зарегистрировано 666 случаев заболевания, из них 410 в Москве, 29 пациентов уже вылечились. Всего в мире насчитывается 438 тысяч заразившихся этой опасной инфекцией.
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