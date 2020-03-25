"Вьют веревки": дети манипулируют Панфиловым из сериала "Пес"

Звезда сериала "Пес" Никита Панфилов не скрывает, что, став отцом, изменился. С появлением наследников артист стал мягче.

Никита Панфилов – отец двоих детей. Сын Добрыня появился во втором браке артиста, дочь Аврору звезде сериала "Пес" подарила третья жена.

По словам актера, как только в его жизни появились наследники, внутри будто тумблер переключили. Панфилов начал замечать, что вокруг есть и другие дети.

Никиту перестали раздражать капризные малыши, их бесконечные вопросы. Наоборот, актеру сериала "Пес" приятны выходки ребятишек, он всегда готов уделить им время. Себя звезда называет "плюшевым папой".

Добрыня и Аврора научились манипулировать отцом. "Вьют веревки направо и налево. Я податливый в этом смысле. Не могу кричать, ругать, наказывать", – сказала знаменитость. Из-за плотного рабочего графика Панфилов очень редко видится отпрысками, поэтому в момент встречи хочет быть максимально нежным.

Актер из сериала "Пес" отметил, что его дочь – настоящая принцесса. В полтора года девочка обладает довольно осмысленным взглядом и манерами. Иногда у родителей малышки создается впечатление, что Аврора появилась на свет, имея жизненный опыт.

Никита добавил, что все родители выделяют своих ребятишек, но таких детей, как Аврора, он еще не встречал. "Хочется верить, что она уникальная", – цитирует звезду сериала "Пес" Teleprogramma.pro.