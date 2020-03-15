Пикантные кадры с Хабенским отказались показывать в эфире

Хабенскому досталась роль майора Шумейко, человека с непростым характером, привыкшего всегда добиваться намеченных целей. Майор руководит спецоперацией по поимке опасного бандита по кличке Клещ.
Шумейко помогает лейтенант Денис Журавлев в исполнении Андрея Бурковского. Коллега майора работает под прикрытием, чтобы изловить опасного злодея.
По словам режиссера картины Игоря Зайцева, сегодня зритель хочет видеть в одном проекте и мелодраму, и драму, и криминал, и детектив, и эротический триллер. Команда, работающая над лентой "За час до рассвета", постаралась пойти аудитории навстречу, поэтому теленовелла будет выпущена в двух вариантах: для платформы more.tv и для канала НТВ.
Интересно, что в телеэфир картина выйдет чуть позже и с цензурой: слишком пикантные сцены на ТВ транслироваться не будут. Зайцев отмечает, что в сериале много любовных историй, между тем в центре внимания все же будут расследования, сообщает kino-teatr.ru.
Добавим, что для многосерийной ленты "За час до рассвета" были отшиты все костюмы. Действия сериала происходят во второй половине 40-х годов прошлого века, однако некоторые вещи на персонажах не соответствуют эпохе. Перед художниками была поставлена задача – раскрыть через образ характер роли, добиваться этого пришлось в ущерб достоверности.
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