"Губу откусила": Миронова подверглась риску на съемках с опасным животным

Мария Машкова приступила к работе над вторым сезоном сериала "Света с того света". В ситкоме артистка играет выпускницу медицинского училища, которая становится магом-биоэнерготерапевтом Светозарой. Героиня начинает проводить платные сеансы через Интернет, чтобы заработать на операцию маме.
На съемках комедийной теленовеллы Марии приходится взаимодействовать с игуаной. Животное, по словам Машковой, обладает непростым нравом.
Артистка опубликовала забавное видео в "Инстаграм". В кадре она
пытается поладить с пресмыкающимся. "Давай сегодня нормально работать, ладно?
Прилично себя веди. Не гадь на меня, не ругайся
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", – уговаривает партнера Мария Машкова.
Мария отметила также, что игуана Ваня постоянно преподносит сюрпризы. Например, спустя месяц работы артистка узнала, что имеет дело с самочкой, а не с самцом, как полагала. По словам знаменитости, отличить мальчика игуану от девочки неспециалисту трудно.
Подписчики попросили артистку быть собранной, общаясь с животным. "Такая игуана одной девушке губу откусила, так что поосторожней пожалуйста", – написала интернет-обывательница в комментариях.
"Я и так к рептилия не очень, а тут прям занервничала особенно сильно.😂 Но вообще эта девушка, которой губу откусили, реально целоваться к игуане полезла... я стараюсь соблюдать правила поведения с животным.)) но все равно нервно", – ответила Мария Машкова.
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