"Огненный и манящий": прилизанный Машков возбудил россиянок

После премьеры фильма "Вор" в 1997 году за Владимиром Машковым закрепился статус российского сек-символа. Женщины с ума сходили от мужественного, сильного, красивого актера. Несмотря на то, что с тех пор прошло более 20 лет, поклонницы все еще грезят об артисте. Свежая публикация в "Инстаграм" Машкова – прямое тому доказательство.
В личном микроблоге Владимир разместил черно-белое архивное фото. Артисту, как показалось, на этом снимке нет и 30 лет. Актер пристально смотрит в объектив, он облачен в черный кардиган и футболку, его волосы прилизаны.
Владимир Машков, которому сейчас 56 лет, поблагодарил фотографа, предоставившего кадр. Его зовут Александр Тягны-Рядно. "Прекрасных выходных, товарищи!" – подписал снимок артист.
Отметим, что подписчики от публикации пришли в восторг. Влюбленные в Машкова интернет-обывательницы не уставали нахваливать звезду.
"Какие глазки!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну что за красавец такой!", "А мне осень нравится, что вы, внешне практически не меняясь, каждый раз – совершенно разный! Никогда не знаешь, чего от вас ждать)! Аж Дыханье захватывает! Как вам это удается?!", "Сколько женщин утонуло в этих глазах 🙉", "Взгляд не изменился. Такой же огненный и манящий😘", "Мудрый взгляд немного хищный...😎😉", – писали возбужденные поклонницы Владимиру Машкову.
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Историк Соколов