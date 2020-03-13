Привыкли к бесплатному: Жигунов приложил россиян

Артист, продюсер и режиссер Сергей Жигунов появился на фестивале теленовелл "Утро Родины" в Южно-Сахалинске. Знаменитость является основателем и президентом смотра.
Общаясь с журналистами, Жигунов заявил, что отечественный зритель привык к бесплатному телевидению. Россияне в большинстве своем не готовы тратить деньги, чтобы смотреть кино по подписке, тем более если всегда можно скачать пиратскую версию.
"Потому что он привык к пиратству, привык все получать бесплатно. На Западе с этим строго", – приложила россиян звезда сериала "Моя прекрасная няня".
Сергей отметил, что телевидение в России избаловало аудиторию. Оно бесплатно транслирует картины, которые иностранные медиакорпорации показывают только за деньги. Дескать, за рубежом, чтобы посмотреть хорошее кино, надо заплатить. Жигунов отметил, что к такой схеме его соотечественники пока не готовы, сообщает Teleprogramma.pro.
Сергей Жигунов признался, что лишь недавно пересмотрел все серии теленовеллы "Моя прекрасная няня", в которой исполнил одну из главных ролей. Ситком вышел на экраны 16 лет назад. Вместе с артистом в картине снимались Анастасия Заворотнюк и Любовь Полищук.
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