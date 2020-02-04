"Неделю не ела": как Мороз готовилась к обнаженке

Видеосервис Start продолжает показ второго сезона сериала "Содержанки". Создатели многосерийной картины оказались верны себе: новые эпизоды киноновеллы не менее откровенны, чем предыдущие.
У актрисы Дарьи Мороз, например, в продолжении "Содержанок" немало эротических сцен. Знаменитость часто появляется на экране обнаженной. Зрители могут вдоволь налюбоваться достоинствами фигуры 36-летней Дарьи.
Между тем звезда сериала "Содержанки" признается, что за формами особо не следит. Ранее она каталась на коньках – это заменяло ей фитнес. Сегодня из-за плотного рабочего графика времени на спорт нет.
"Но сейчас на это нет ни времени, ни возможности. Когда готовилась к съемкам, я, пожалуй, неделю не ела, как обычно – был какой-то сокращенный рацион. А в целом, если честно, я не люблю какие-то ограничения, которые потом пагубно влияют. Ведь когда ты себя в чем-то ограничиваешь, хочется нарушить этот запрет, так что лучше держать некую стабильность в рационе питания", – цитирует Дарью Мороз WomanHit.ru.
В борьбе за стройность артистка не собирается совсем отказываться от сладкого. Иногда звезда позволяет себе десерт, например, безглютеновые тортики. Главное для Дарьи, чтобы пища не была вредной.
Как писали "Дни.ру", съемки в сериале "Содержанки" раскрепостили Дарью Мороз. Ранее знаменитость стеснялась собственной наготы в кадре.
"Во втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба, я практически неделю ходила обнаженной в кадре и для меня это было настолько органично, насколько съесть яблоко. Я чувствовала себя уверенно, чувствовала поддержку группы", – отмечала артистка сериала "Содержанки".
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