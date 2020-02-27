Продолжение культового сериала: Кортни Кокс раскрыла содержание новой серии "Друзей"

По словам Кокс, вскоре свет увидит 60-минутная серия комедии "Друзья". Она будет состоять из воспоминаний актеров ситкома о съемках.
Кортни отметила, что она и ее коллеги впервые соберутся вместе, чтобы поговорить о работе над многосерийной картиной. Артистка невероятно взволнована предстоящей встречей. Звезда уверена, что отлично проведет время.
"Это будет здорово. Мы встретимся, чтобы все обсудить, мы будем сидеть и вспоминать об этом невероятном опыте, который у нас был. Это будет просто фантастика!" – сказала Кортни Кокс в ютуб– шоу "Hiking with Kevin".
Также во время интервью артистка рассказала, что не так давно главные актеры "Друзей" впервые за 15 лет собрались полным составом. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер пообедали вместе.
Кортни добавила, что на съемочной площадке сериала царила идиллия, поэтому, когда картина подошла к концу, все причастные к ней расстались добрыми друзьями. Несмотря на хорошие отношения, легендарная шестерка собиралась всего дважды. В первый раз встречу устраивала сама Кокс, во второй – ее подруга Энистон.
Напомним, в минувшие выходные компания Warner Media и стриминговый сервис HBO Max заявили, что сериал "Друзья" ждет продолжение. Новостью о возвращении в личных аккаунтах-инстаграм поделились звезды ситкома Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.