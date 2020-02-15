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Сериалы

Звезда сериала "Гадалка" развелась с мужем

Анна Тараторкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Ратникова из сериала "Гадалка" переживает непростой период. Актриса рассталась с супругом Александром Ратниковым.
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Семья, считавшаяся в актерских кругах одной из самых гармоничных, распалась около двух месяцев назад. Однако известно об этом стало только сейчас.

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Звезда сериала "Гадалка" с мужем не раз переживали кризис в отношениях, но всегда боролись за них ради сына Никиты. К сожалению, сохранить семью актерам все-таки не удалось. 37-летняя Анна Тараторкина и 40-летний Александр Ратников решили поставить точку в совместной жизни.

В окружении знаменитой пары рассказали, что на развод подала Анна. Официально звезды стали свободными перед Новым годом. "Конечно, Аня и Саша пытались спасти брак, давали шанс, мол, чувства снова должны вспыхнуть. Но, как видите, не получилось", – приводит слова инсайдера Starhit.ru.

Отметим, звезда сериала "Гадалка" и ее коллега познакомились на съемках многосерийки "Служба доверия" в 2007 году. По сценарию они играли студентов-психологов. Во время репетиций они поняли, что созданы друг для друга. 

Сын у актрисы из сериала "Гадалка" и Александра Ратникова родился в декабре 2010 года. Звездные родители с детства привили Никите любовь к спорту. Поэтому мальчик несколько раз в неделю посещает занятия по плаванию и гимнастике. Еще одно из увлечения мальчика – английский язык. 

Автор: 15 февраля 2020, 12:32

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