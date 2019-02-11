"Шла при минусе в сорочке босиком": звезда сериала "Гадалка" раскрыла правду о съемках
Артистка призналась, что искренне восхищается талантом и трудолюбием режиссера Илья Казанкова. По словам Олькиной, он обладает особенным восприятием мира, и это вдохновляет принимать участие даже в опасных для здоровья сценах. Екатерина вспомнила, что для съемок одной из серий должна была пройти по улице в сорочке в холодную погоду.
"У него есть определенное восприятие мира и то, как он хочет воплотить это на экране. Я стала абсолютной поклонницей Ильи как режиссера, посмотрев его разные работы, в том числе короткометражки. А потом сказала, что готова воплотить в кадре любую его идею. Когда нужно было при минусовой температуре, ночью, над обрывом, идти в одной сорочке босиком по стройке, конечно, я все сделала, как им задумано", – рассказала звезда сериала "Гадалка" в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Она исполнила роль экстрасенса Люси. Женщина обладает сверхчеловеческими способностями и хочет использовать их для помощи людям. Так героиня попадает в полицейский участок, где сталкивается с "материальным миром". Для серьезных и дисциплинированных следователей Люси становится "становится камертоном", потому что видит все события в другом свете.
В съемках сериала "Гадалка" приняли участие Михаил Пореченков, Юлия Ауг, Александр Асташенко. Как отмечает Олькина, создателям проекта удалось добиться приятной атмосферы на съемочной площадке. "Они задают очень непосредственную, непринужденную атмосферу на площадке. И знаете, всем очень легко от этого. Все происходит с юмором и очень теплым отношением друг к другу", – заключила она.
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