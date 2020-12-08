Офицеров полиции арестовали из-за съемок сериала о Чикатило

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест старших офицеров столичной полиции Сергея Кулишова, Игоря Файзуллина, Дениса Федорова и Дмитрия Смолина. Об этом ходатайствовало главное следственное управление.
По предварительным данным, блюстители закона получали взятки от генерального директора ООО "Кино Групп" Дмитрия Большакова. Взамен стражи порядка организовывали перекрытие нескольких московских улиц.
Сейчас компания Большакова занимается производством сериала "Чикатило. Явление зверя". Именно для съемок этого проекта и были перекрыты столичные дороги.
Киношники трижды обращались к полицейским за помощью. Чтобы провести съемки на севере Москвы Большаков заплатил офицерам 140 тысяч рублей. За работу в районе Кривоарбатского переулка директор ООО "Кино Групп" отдал 180 тысяч рублей. За перекрытие дорог в районе Театральной площади была передана взятка в размере 80 тысяч рублей.
Сергей Кулишов свою вину отрицает. Остальные фигуранты уголовного дела, подчиненные Кулишова, согласились с выводами следствия. Отметим, что директору "Кино Групп" еще не избрали меру пресечения, об этом пока не ходатайствовали.
По слухам, сериал "Чикатило. Явление зверя" снимает режиссер Сарик Андреасян. Картина увидит свет в 2021 году. Главные роли в теленовеллы исполняют Власкин Дмитрий и Афанасьева Юлия. В эпизоде картины проявится супруга музыканта Игоря Николаева, 38-летняя Юлия Проскурякова.
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