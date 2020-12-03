Сбившую ноги до кровавых мозолей Пегову уговаривали терпеть

Звезда сериала "Акушерка" рассказала, с какими сложностями столкнулась на съемках шоу "Ледниковый период" Первого канала. Ирина Пегова объяснила, почему не могла полностью сосредоточиться на репетициях номеров.

По словам знаменитости, на подготовку выступления участникам проекта выделяется семь дней. К сожалению, недели чаще всего бывает недостаточно. Два дня у Ирины Пеговой и ее партнера, фигуриста Алексея Тихонова, обычно уходит на поиск реквизита, костюмов, музыки и постановку света. Также у звезды сериала "Акушерка" есть параллельные проекты, которым она также вынуждена уделять внимание.

В марте, соглашаясь на съемки в "Ледниковом проекте", Пегова рассчитывала, что впереди у нее будет семь месяцев тренировок. В планы вмешалась пандемия – несколько месяцев катки были закрыты, звезда не могла репетировать.

"А потом еще "Ледниковый период" сместился с сентября на август", – пожаловалась Ирина. Артистке пришлось разрываться между съемками в двух фильмах и работой на льду. "Началась "Акушерка", а это вообще Минск. Приходилось ездить на машине туда-сюда", – добавила звезда.

Пегова призналась, что коньки – это опасно и страшно. "И еще я первый месяц тренировалась с кровавыми мозолями, но мне говорили: "Перетерпи, это все пройдет", – поведала знаменитость.

Физически кататься на льду не сложно. Тяжело, по словам Ирины Пеговой, осваивать новые элементы. До участия в "Ледниковом проекте" актриса умела только бегать вперед и выполнять ласточку на одной ноге.