Сбившую ноги до кровавых мозолей Пегову уговаривали терпеть

По словам знаменитости, на подготовку выступления участникам проекта выделяется семь дней. К сожалению, недели чаще всего бывает недостаточно. Два дня у Ирины Пеговой и ее партнера, фигуриста Алексея Тихонова, обычно уходит на поиск реквизита, костюмов, музыки и постановку света. Также у звезды сериала "Акушерка" есть параллельные проекты, которым она также вынуждена уделять внимание.
В марте, соглашаясь на съемки в "Ледниковом проекте", Пегова рассчитывала, что впереди у нее будет семь месяцев тренировок. В планы вмешалась пандемия – несколько месяцев катки были закрыты, звезда не могла репетировать.
"А потом еще "Ледниковый период" сместился с сентября на август", – пожаловалась Ирина. Артистке пришлось разрываться между съемками в двух фильмах и работой на льду. "Началась "Акушерка", а это вообще Минск. Приходилось ездить на машине туда-сюда", – добавила звезда.
Пегова призналась, что коньки – это опасно и страшно. "И еще я первый месяц тренировалась с кровавыми мозолями, но мне говорили: "Перетерпи, это все пройдет", – поведала знаменитость.
Физически кататься на льду не сложно. Тяжело, по словам Ирины Пеговой, осваивать новые элементы. До участия в "Ледниковом проекте" актриса умела только бегать вперед и выполнять ласточку на одной ноге.
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