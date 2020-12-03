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Сбившую ноги до кровавых мозолей Пегову уговаривали терпеть

Сбившую ноги до кровавых мозолей Пегову уговаривали терпеть

Ирина Пегова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Акушерка" рассказала, с какими сложностями столкнулась на съемках шоу "Ледниковый период" Первого канала. Ирина Пегова объяснила, почему не могла полностью сосредоточиться на репетициях номеров.
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По словам знаменитости, на подготовку выступления участникам проекта выделяется семь дней. К сожалению, недели чаще всего бывает недостаточно. Два дня у Ирины Пеговой и ее партнера, фигуриста Алексея Тихонова, обычно уходит на поиск реквизита, костюмов, музыки и постановку света. Также у звезды сериала "Акушерка" есть параллельные проекты, которым она также вынуждена уделять внимание.

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 Ирина Сергеевна Пегова

Ирина Сергеевна Пегова актриса

В марте, соглашаясь на съемки в "Ледниковом проекте", Пегова рассчитывала, что впереди у нее будет семь месяцев тренировок. В планы вмешалась пандемия – несколько месяцев катки были закрыты, звезда не могла репетировать.

"А потом еще "Ледниковый период" сместился с сентября на август", – пожаловалась Ирина. Артистке пришлось разрываться между съемками в двух фильмах и работой на льду. "Началась "Акушерка", а это вообще Минск. Приходилось ездить на машине туда-сюда", – добавила звезда.

Пегова призналась, что коньки – это опасно и страшно. "И еще я первый месяц тренировалась с кровавыми мозолями, но мне говорили: "Перетерпи, это все пройдет", – поведала знаменитость.

Физически кататься на льду не сложно. Тяжело, по словам Ирины Пеговой, осваивать новые элементы. До участия в "Ледниковом проекте" актриса умела только бегать вперед и выполнять ласточку на одной ноге.

Автор: 3 декабря 2020, 11:02 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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Пегова и Ярмольник показали чувства на людях

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