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Сериалы
Подтягивает по русскому и математике: Кожевникова из

Подтягивает по русскому и математике: Кожевникова из "Универа" оставила актерство

Мария Кожевникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Универ" оставила профессию. Пандемия внесла коррективы в жизнь актрисы Марии Кожевниковой.
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36-летняя звезда кино воспитывает троих детей: Ивана, которому шесть лет, пятилетнего Максима и Василия, который родился три года назад. По словам Марии Кожевниковой из-за COVID-19 ее дети находятся на дистанционном обучении.

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 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

Звезда "Универа" и ее мама выступают в качестве учителей для мальчиков. Мария подтягивает наследников по природоведению, русскому и математике, а ее родительница преподает английский язык.

Кожевникова призналась, что очень переживает за маму. Пенсионерка проживает в одном доме с артисткой, ее мужем и сыновьями. Мария боится, что однажды дети, которые зачастую бывают носителями коронавируса, заразят опасной инфекцией ее родительницу. Всем известно, что для людей в возрасте COVID-19 может быть смертельным.

Ради матери Кожевникова уже отказалась от двух выгодных предложений о работе. По словам звезды "Универа", для нее здоровье родных всегда в приоритете.

Мария и ее наследники с начала пандемии практически не выходят в Свет. Актриса избегает массовых мероприятий. В этом году сыновья Марии Кожевниковой останутся без праздничных "Елок". Знаменитость не уверена, что организаторы смогут обеспечить ее наследникам безопасность.

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Автор: 16 декабря 2020, 17:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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