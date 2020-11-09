Гомосексуальность помогла известному актеру сделать карьеру

Актер сериала "Теория большого взрыва" заявил, что нетрадиционная сексуальная ориентация никогда не мешала его карьере. Между тем Джим Парсонс все еще испытывает страх быть непринятым обществом.

В свежем интервью 47-летний актер сообщил, что гомосексуальность в каком-то смысле способствовала его продвижению в работе. Джим Парсонс никогда не чувствовал, что сексуальные предпочтения мешают ему реализовать творческий потенциал. Более того, звезда сериала "Теория большого взрыва" уверена, что именно эта особенность помогает стать хорошим актером.

"Я понял, что мой опыт быть геем среди людей, которые этого не принимают, оставил на мне отпечаток", – заметил Парсонс.

Популярный актер совершил каминг-аут в 2012 году. К тому моменту знаменитость уже пять лет снималась в сериале "Теория большого взрыва". Тогда не все фанаты шоу смогли спокойно принять то, что их любимец предпочитает видеть в спальне парней, а не девушек.

По словам Джима, после признания он внезапно примкнул к огромной группе людей, которых ненавидят и критикуют. "И в этом я неожиданно для себя нашел ощущение счастья и силу", – заметил артист.

В мае 2017 года актер женился. Его супругом стал графический дизайнер Тодд Спивак. До свадьбы мужчины были вместе 14 лет.

Актер признался, что счастлив. Между тем ему все еще приходится работать с чувством страха, которое сидит в нем с детства. Джим Парсонс боится, что потеряет любимых людей из-за своих сексуальных предпочтений.