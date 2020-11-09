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Сериалы
Гомосексуальность помогла известному актеру сделать карьеру

Гомосексуальность помогла известному актеру сделать карьеру

Джим Парсонс. Фото: Billy Bennight/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Актер сериала "Теория большого взрыва" заявил, что нетрадиционная сексуальная ориентация никогда не мешала его карьере. Между тем Джим Парсонс все еще испытывает страх быть непринятым обществом.
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В свежем интервью 47-летний актер сообщил, что гомосексуальность в каком-то смысле способствовала его продвижению в работе. Джим Парсонс никогда не чувствовал, что сексуальные предпочтения мешают ему реализовать творческий потенциал. Более того, звезда сериала "Теория большого взрыва" уверена, что именно эта особенность помогает стать хорошим актером.

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"Я понял, что мой опыт быть геем среди людей, которые этого не принимают, оставил на мне отпечаток", – заметил Парсонс.

Популярный актер совершил каминг-аут в 2012 году. К тому моменту знаменитость уже пять лет снималась в сериале "Теория большого взрыва". Тогда не все фанаты шоу смогли спокойно принять то, что их любимец предпочитает видеть в спальне парней, а не девушек.

По словам Джима, после признания он внезапно примкнул к огромной группе людей, которых ненавидят и критикуют. "И в этом я неожиданно для себя нашел ощущение счастья и силу", – заметил артист.

В мае 2017 года актер женился. Его супругом стал графический дизайнер Тодд Спивак. До свадьбы мужчины были вместе 14 лет.

Актер признался, что счастлив. Между тем ему все еще приходится работать с чувством страха, которое сидит в нем с детства. Джим Парсонс боится, что потеряет любимых людей из-за своих сексуальных предпочтений.

Автор: 9 ноября 2020, 18:14 Источник: dailymail.co.uk ✓ Надежный источник
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