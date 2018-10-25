Самые дорогие телеактеры

Журнал Forbes обнародовал перечень самых высокооплачиваемых телевизионных актеров за 2017 год. Первые четыре места заняли исполнители главных ролей в сериале "Теория большого взрыва". Первое место в списке четвертый год подряд занимает Джим Парсонс. Артист заработал за год 26,5 миллиона долларов. Также в десятку вошли актеры из телесериалов "Американская семейка", "Морская полиция…" и "Ходячие мертвецы". На втором месте Джонни Галэки – 25 миллионов. На третьей и четвертой строчках Саймон Хелберг и Кунал Нийяр – 23,5 миллиона. Пятую строчку рейтинга занимает Марк Хармон – 19 миллионов.
С шестого по девятое места расположились Эд О’Нилл, Эрик Стоурстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Баррелл. Завершает список ведущий актер телесериала "Ходячие мертвецы" Эндрю Линкольн с 11 миллионами долларов.
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