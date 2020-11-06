"Подлец, конечно, редкостный": Иван Охлобыстин обрушился на американца из "Интернов"

В свежем интервью Охлобыстин признался, что во время работы над телевизионным проектом не знал о нетрадиционной сексуальной ориентации Байрона. По словам Ивана, будь он осведомлен о личной жизни коллеги, то проявил бы осторожность в высказываниях. На съемочной площадке сериала "Интерны" артист позволял себе "казарменный юмор".
Российская знаменитость считает, что Один Байрон "застеснялся". Зарубежного коллегу Охлобыстин назвал "зайкой-интуристом", тонкая душа которого, не вынесла "нашей азиатчины".
Иван с пониманием относится к тому, как повел себя Барон, вернувшись на родину. Артист считает, что из-за работы в России на Одина "косо смотрели" соотечественники. Американцу пришлось сделать что-то, что реабилитировало бы его в глазах сограждан. "Вот и описал он Охлобыстина как злодея", – заметила российская знаменитость.
Охлобыстин не держит обиды на уроженца США. Иван готов проявить максимальное дружелюбие при встрече.
"Жалко, я не знал, что я ему больно сделал. И он подлец, конечно, редкостный", – обрушилась на коллегу звезда сериала "Интерны". Впрочем, Иван Охлобыстин все еще считает Одина Байрона отличным парнем и хорошим актером.
Напомним, снявшись в сериале "Интерны", актер Один Байрон вернулся на родину в США. Давая интервью местному изданию, артист рассказал, что шутки российского коллеги Ивана Охлобыстина ранили его. Гомофобные остроты коллеги американец воспринял, как удар под дых.
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