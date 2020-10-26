"Ждите меня": Асмус рассказала о тоске по Охлобыстину

Кристина и Иван знакомы уже более десяти лет. Знаменитости вместе снимались в сериале "Интерны". За время работы между артистами сложились теплые отношения.
В этом, 2020 году, Охлобыстин и Асмус вновь встретились на съемочной площадке. Звезды пробовали себя в роли ведущих шоу "Золото Геленджика". Компанию актерам "Интернов" составлял Тимур Родригез.
В личном "Инстаграм" Кристина Асмус рассказала, что скучает по Ивану Охлобыстину, его семье и собаке, по разговорам с коллегой, сплетням, по совместным репетициям и 20-часовым съемкам. Актриса призналась, что считает семью Охлобыстиных близкими людьми. Находится рядом с Иваном Кристине было приятно.
Звезда "Интернов" добавила, что собирается приехать в гости к Ивану Охлобыстину после выздоровления. "Ждите меня", – написала Асмус.
Как писали "Дни.ру", Кристина Асмус заразилась коронавирусной инфекцией. Сейчас знаменитость лечится дома. Она самоизолировалась от окружающих. Звезда сериала "Интерны" уже идет на поправку, однако в самом начале у артистки был сильный жар. Долгое время температура не сбивалась даже после применения препаратов. Кристина Асмус надеется, что в скором времени вернется к работе.
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