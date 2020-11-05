Похож на папу: Снигирь впервые за долгое время показала сына от Цыганова

Юлия Снигирь стала мамой 9 марта 2016 года. Знаменитость родила возлюбленному, коллеге по цеху Евгению Цыганову, сына, которого назвали Федор.
Незадолго до появления малыша на свет, его родители фигурировали в огромном скандале. Дело в том, что в 2015-м Евгений Цыганов ушел он беременной гражданской жены Ирины Леоновой и шестерых детей. Разлучницей стала Юлия Снигирь. Последняя на тот момент также была в положении.
Поступок Цыганова вызвал негативную реакцию общественности. Актера и его новую зазнобу затравили в Сети. За Снигирь охотились папарацци.
С тех пор Юлия и Евгений с осторожностью говорят о личной жизни. Знаменитости не публикуют совместные снимки и редко показывают общего сына.
Наконец Снигирь порадовала фанатов свежим кадром с наследником. Знаменитость опубликовала фото в "Сторис" личного "Инстаграм".
Юлия и ее наследник запечатлены во время прогулки. Четырехлетний Федор, как показалось, очень похож на своего знаменитого папу.
Осенью прошлого, 2019 года, появились слухи, дескать, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов официально зарегистрировали отношения. Это косвенно подтверждает интервью актрисы теледиве Ксении Собчак. В титрах программы Цыганов был представлен, как "муж Снигирь".
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