"В кого ты себя превратила?": россияне в шоке от вида обнажившейся Дарьи Мельниковой

Актриса похвасталась кадрами из Сочи. Звезда сериала "Папины дочки" позирует на берегу Черного моря. Актриса призналась, что фотографу приходится с ней непросто.
Поклонники предположили, что Дарью Мельникову снимал муж – артист Артур Смольянинов. "Сфоткай (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), как я к солнышку тянусь! Сфоткал? Покажи! Не надо с этого ракурса снимать! Сфоткай, как в планке стою! Сфоткал? Давай вот так лучше, как иду грациозно по камням!" – подписала кадры знаменитость.
Снимки 28-летней Дарьи Мельниковой вызвали у фолловеров противоречивые эмоции. Некоторые считают, что девушка находится в идеальной форме. Они осыпали актрису комплиментами, отдав должное ее спортивной фигуре.
Другие же полагают, что звезде "Папиных дочек" не хватает женственности. На фото Дарья Мельникова выглядит очень худой, бледной и похожей на парня. "В кого ты себя превратила? Такая ж девочка была... Ты ж молодая, а выглядишь...", "Мой материнский инстинкт буквально вопит, что девочку надо откормить", "Дашенька, побольше женственности. Не хватает Вам этого", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, недавно Дарья Мельникова перестала скрывать лицо своих сыновей. Старший наследник звездной пары Артур – брюнет, а младший Марк – блондин. Ранее актриса показала трогательный семейный кадр в блоге, посвященном осознанному материнству.
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