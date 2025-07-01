Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров!

К такому выводу пришли гости первого "Чемпионата грузинских бабушек" по приготовлению хинкали, который прошел 28 июня в одном из ресторанов сети "Хочу Пури" на территории ТЦ "Павелецкая Плаза".

Участницами чемпионата стали пенсионерки грузинского происхождения. Каждая из них представила свой вариант приготовления хинкали – национального блюда, которое считается визитной карточкой грузинской кухни.

Основной конкурсной частью стала дегустация, в ходе которой гости и члены жюри оценивали хинкали по трем критериям: вкус, сочность и внешний вид. Как профессиональные шеф-повара, так и приглашенные посетители, отметили высокий уровень мастерства участниц и их глубокое знание тонкостей приготовления этого блюда.

По итогам голосования победительницей чемпионата стала участница Кристина, чьи хинкали, по мнению жюри, отличались наибольшей аутентичностью и кулинарным мастерством. Она удостоилась главного приза – сертификата на 100 тысяч рублей.

Программа сопровождалась национальной музыкой, живой атмосферой и интерактивами. Гости также получили возможность узнать больше о правилах подачи и употребления хинкали от шеф-поваров сети ресторанов «Хочу Пури». В том числе о том, как правильно есть блюдо, чтобы сохранить вкуснейший бульон.

Гастрономическое мероприятие было приурочено ко Дню молодежи и собрало десятки гостей разных возрастов, желающих познакомиться с традициями грузинской кухни.

Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия развивают гастрономическую культуру страны и способствуют сохранению национальных традиций. Сеть ресторанов «Хочу Пури» выразила благодарность всем участницам и гостям за создание теплой, душевной и праздничной атмосферы.