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Понедельник 19 мая

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Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших"

Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших"

Этот масштабный проект создан для того, чтобы объединить талантливые коллективы со всей страны и дать им возможность выступить на престижной сцене Кремля.

Для всех юных артистов России открываются двери к главной концертной площадке страны. Оргкомитет известных премий "Моя марка" и "Марка No 1 в России" объявил о начале регистрации участников на Ежегодный Всероссийский творческий слет "Лучшие из лучших". Этот проект ставит своей амбициозной целью собрать под одной крышей самые талантливые детские коллективы со всей страны и предоставить им бесценную возможность продемонстрировать свое мастерство на культовой сцене Государственного Кремлевского Дворца.

К участию в конкурсном отборе приглашаются коллективы, представляющие различные направления искусства: от зажигательной хореографии и проникновенного вокала до увлекательного музыкального театра и выразительного художественного чтения. Срок подачи заявок строго ограничен одним месяцем: с 15 мая по 15 июня 2025 года. Кульминационным моментом слета станет торжественное награждение победителей и их фееричное выступление 5 сентября 2025 года непосредственно на сцене ГКД, которое пройдет в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Моя Марка".

Особое значение предстоящий слет "Лучшие из лучших" приобретает в 2025 году, поскольку он совпадает с важными юбилейными датами в русской литературе – 130-летием со дня рождения и 100-летием памяти великого поэта Сергея Есенина. В дань уважения к его наследию и с целью его широкой популяризации, организаторы настоятельно призывают конкурсантов включить в свою программу номера, основанные на бессмертных поэтических произведениях Есенина.

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19 мая 2025, 18:13
Фото: narodnayamarka.ru
"Утро.ру"✓ Надежный источник

В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии"

В июне под Петрозаводском пройдет юбилейный фестиваль "Воздух Карелии"
Крупнейшее музыкальное событие Северо-Запада России готовится к своему 20-летнему юбилею. С 12 по 15 июня 2025 года на аэродроме "Пески" под Петрозаводском пройдет фестиваль "Воздух Карелии", который впервые в своей истории продлится целых четыре дня и соберет более 60 артистов для десятков тысяч гостей. В Карелии полным ходом идет подготовка к одному из самых ожидаемых музыкальных событий 2025 года – фестивалю "Воздух Карелии".

Растет спрос на облачные базы данных в формате Pay-As-You-Go

Растет спрос на облачные базы данных в формате Pay-As-You-Go
Облачные технологии – это тренд. И смелые стартапы, и крупные корпорации приходят к мысли, что "облако" – это оптимальное решение. И облачные базы данных, в особенности с моделью оплаты Pay-As-You-Go (плати по мере использования), можно назвать одной из самых востребованных технологий в данном сегменте. Что такое Pay-As-You-GoМодель оплаты Pay-As-You-Go — это схема, при которой компании оплачивают только те ресурсы, которые они фактически использовали, без необходимости делать крупные первоначальные инвестиции.

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Бизнес-премии КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Бизнес-премии КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА
Мероприятие прошло под знаком поэтического вечера Сергея Есенина. В юбилейный год поэта организаторы премии решили вспомнить поэзию, которая любима многими поколениями россиян. Выходящие на сцену лауреаты цитировали произведения поэта с большим вдохновением и делились историями бизнес-успеха. Премия Компания | Персона года – это проект, который с 1998 года объединяет бизнес и привлекает внимание к успехам ведущих российских компаний и их лидерам.

Методы монетизации Android-приложений: как на нас зарабатывают разработчики

Методы монетизации Android-приложений: как на нас зарабатывают разработчики
Создание мобильных приложений стало – это не столько творческий процесс, сколько прибыльный бизнес. Но как можно заработать если распространяются многие Андроид приложения бесплатно? О явных и скрытых методах монетизации мы и поговорим. РекламаОдин из самых распространенных методов монетизации для бесплатных приложений остается реклама.

Как эволюционировала игровая индустрия на смартфонах

Как эволюционировала игровая индустрия на смартфонах
Игры на смартфонах прошли путь от простых таймкиллеров до полноценной части индустрии с миллиардами долларов оборота. Сегодня мобильный гейминг – это не просто "чем бы заняться в метро", а целая вселенная с киберспортом, стримами, донатом и хардкорной аудиторией. Эра «Змейки»Все началось с примитивных встроенных игр — вроде легендарной «Змейки», хорошо знакомой обладателям телефонов Нокиа.

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