Открыта регистрация для участия в Ежегодном Всероссийском творческом слете "Лучшие из лучших"

Этот масштабный проект создан для того, чтобы объединить талантливые коллективы со всей страны и дать им возможность выступить на престижной сцене Кремля.



Для всех юных артистов России открываются двери к главной концертной площадке страны. Оргкомитет известных премий "Моя марка" и "Марка No 1 в России" объявил о начале регистрации участников на Ежегодный Всероссийский творческий слет "Лучшие из лучших". Этот проект ставит своей амбициозной целью собрать под одной крышей самые талантливые детские коллективы со всей страны и предоставить им бесценную возможность продемонстрировать свое мастерство на культовой сцене Государственного Кремлевского Дворца.

К участию в конкурсном отборе приглашаются коллективы, представляющие различные направления искусства: от зажигательной хореографии и проникновенного вокала до увлекательного музыкального театра и выразительного художественного чтения. Срок подачи заявок строго ограничен одним месяцем: с 15 мая по 15 июня 2025 года. Кульминационным моментом слета станет торжественное награждение победителей и их фееричное выступление 5 сентября 2025 года непосредственно на сцене ГКД, которое пройдет в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Моя Марка".

Особое значение предстоящий слет "Лучшие из лучших" приобретает в 2025 году, поскольку он совпадает с важными юбилейными датами в русской литературе – 130-летием со дня рождения и 100-летием памяти великого поэта Сергея Есенина. В дань уважения к его наследию и с целью его широкой популяризации, организаторы настоятельно призывают конкурсантов включить в свою программу номера, основанные на бессмертных поэтических произведениях Есенина.

