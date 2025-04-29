В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Бизнес-премии КОМПАНИЯ | ПЕРСОНА ГОДА

Мероприятие прошло под знаком поэтического вечера Сергея Есенина. В юбилейный год поэта организаторы премии решили вспомнить поэзию, которая любима многими поколениями россиян. Выходящие на сцену лауреаты цитировали произведения поэта с большим вдохновением и делились историями бизнес-успеха.



Премия Компания | Персона года – это проект, который с 1998 года объединяет бизнес и привлекает внимание к успехам ведущих российских компаний и их лидерам. Мы стремимся выделить актуальные тенденции и показать их важность для развития экономики России, демонстрируя реальные результаты деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые.



В номинации «Бренд культурно-исторического наследия» победил музей Есенина.

Олег Робинов, директор Московского музея Есенина:

– Этот год для нас богат на памятные даты. Главная из них – 100 лет со Дня памяти Сергея Есенина и 130 лет со дня его рождения. Мы запланировали много мероприятий, в том числе с нашими партнерами. А еще планируем обновление экспозиции, посвященной Сергею Александровичу на двух наших площадках в Москве. И, конечно, делаем совместный проект с Рязанью, с музеем в селе Константиново, где родился поэт.

Сейчас, кстати, идет очень интересная выставка «Москва-Рязань-Москва», которая рассказывает о путешествиях Есенина между городом и деревней, между Рязанью и Москвой и вообще о пройденных им дорогах. У нас получилась такая философская выставка-рассуждение. Также мы готовим две постоянные экспозиции, посвященные участию Есенина в событиях Первой мировой войны. Также откроем экспозицию, посвященную сыну Сергея Александровича – Константину Есенину. У нас хранится его уникальный архив, где собраны разнообразные вещи. Да и сам Константин Сергеевич был выдающейся личностью. В наших планах рассказать о том, как творчество Сергея Есенина помогало победить в Великой Отечественной войне, о последних днях Есенина, его смерти. Кстати, открою тайну: мы запросили в архиве ФСБ документы, которые будут впервые экспонироваться в Москве в нашем музее осенью этого года.

В номинации «Медицина» победа досталась Владимиру Крылову, академику РАН, д.н.м., главному внештатному специалисту-нейрохирургу Минздрава РФ:

– Я искренне благодарен организаторам премии за признание нашей работы и за возможность быть частью этого значимого события. В условиях быстро меняющегося мира, когда на первый план выходят инновации и новые подходы, особенно важно отмечать тех, кто не только добивается успеха в своей области, но и стремится к улучшению жизни людей.

Медицина — это не просто профессия. Это призвание. Каждый день мы сталкиваемся с вызовами, которые требуют от нас не только профессионализма, но и человечности. Мы работаем с пациентами, которые доверяют нам свои жизни и здоровье. И именно это доверие вдохновляет нас на постоянное совершенствование наших знаний и навыков.

В октябре этого года мы будем отмечать день рождения Института функциональной нейрохирургии ФГБНУ НЦН. Мы занимаемся лечением таких сложных заболеваний, как эпилепсия, болезнь Паркинсона, хроническая боль и других расстройств, которые значительно ухудшают качество жизни наших пациентов. Уверен, что наше сотрудничество с бизнесом и научными учреждениями будет способствовать дальнейшему развитию отечественной нейрохирургии. Вместе мы можем достичь больших высот и сделать значимый вклад в здоровье общества.

В номинации «Медиаменеджер (новые медиа)» победил Максим Иксанов, генеральный директор NEWS MEDIA HOLDING.

– Мы ждем, что ситуация на рынке в 2025 году будет сложнее, чем в прошлом. Мы знаем, в каком направлении и как развиваться. Мы ищем уникальные форматы, эксклюзивные новости, и у нас это получается. Принцип «украсть новость», «украсть формат» – это не про нас. Российский медиарынок сейчас настолько развит, что не мы подсматриваем на Западе форматы, а Запад перенимает наш опыт.

В номинации «Новые медиа» победу одержал портал LIFE.RU

Денис Арапов, генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT:

– Потребляя интернет-контент, мы видим, что его становится все больше, но качество, к сожалению, лучше не становится. Мы понимаем, что внимание – это новый ресурс, новая «нефть», за него идет борьба. Контент – это сервис. Поэтому предоставление интересного, полезного и комфортного контента – это конкурентное преимущество. И у нас оно есть! Второй момент – наши пользователи хотят не только скролить ленту, но и быть соучастниками происходящего. И мы предоставляем аудитории такую возможность. Скажу больше, сама аудитория предлагает нам новые форматы, новые идеи, и мы их воплощаем в реальность. И это тоже наше преимущество. LIFE – это уникальный сплав новых и старых медиа. Причем это касается не только продукта, но и нашей команды. Самому молодому сотруднику редакции 21 год, самому старшему – 50 плюс. Но они очень гармонично уживаются, как и вся команда, обогащая друг друга опытом, энергией, инновациями. Вообще, что касается формирования команды, нам важно, чтобы человек обладал нашим культурным кодом, чтобы разделял наши ценности, а мы со своей стороны даем возможность раскрыть себя, найти свое признание.

В номинации «Банковский продукт «Семейный банк» победил Банк ВБРР.

Алексей Савин, руководитель Департамента цифрового и карточного бизнеса Банка ВБРР:

– Полагаю, что в ближайшие год-два на банковском рынке появится очень много интересных проектов в сфере семейного банкинга. Такие продукты дают возможность эффективного управления совместным бюджетом, чтобы заботиться о стабильном финансовом будущем для всей семьи. Семейный банкинг имеет хорошие перспективы, поскольку позволяет совместить финансовые интересы разных поколений на одной платформе.

Победителями в номинации HoReCa (ресторанный бизнес) стала Группа «ГУТА», представленная рестораном Savoy, рестораном Kilim на острове «Красный Октябрь» и сетью кофеен «Аленка».

Василий Гущин, руководитель ресторанного бизнеса Группы «Гута»:

– Мы уверены, что ресторанный бизнес в России будет интенсивно развиваться. Все больше ценятся качественные и вкусно приготовленные блюда в красивой подаче. Ресторанов много и конкуренция высока, но мы учитываем тот факт, что люди имеют привыкание к хорошему месту и, даже попробовав кухню в других ресторанах, возвращаются к любимому. Мы придумываем новые блюда, делаем арт, бизнес и литературные завтраки и бранчи. Проводим литературные ужины и в дальнейшем будем придумывать что-то интересное и новое, чтобы удивлять наших посетителей.

Номинация «СМИ» портал «Рамблер» (медиахолдинг RAMBLER&CO)

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер»:

– «Рамблер» сохраняет статус одного из ключевых медиабрендов Рунета, сочетая традиционные СМИ с инновационными цифровыми решениями. Мы благодарны организаторам и экспертному сообществу за эту награду. Использование GigaChat — это не просто новая реальность, а уже привычная часть нашей жизни, где ИИ стоит на страже интересов человека, помогает ему решить как любую жизненную ситуацию, так и сделать потребление новостей более удобным, чтобы у человека оставалось больше времени на реальную жизнь в офлайне.

Номинация «Бренд в сфере инновационной медицины»

Ольга Мороз, основатель одноименной клиники эстетической медицины, Член экспертного совета при Уполномоченном по защите прав Предпринимателей Правительства Москвы:

– Я думаю, что в ближайшей перспективе будут развиваться инновационные технологии и комплексный подход, а также создание персонализированных программ в области эстетической медицины. Это позволит более точно подбирать процедуры и продукты для каждого пациента, основываясь на индивидуальных потребностях и особенностях.

Второй тренд, который будет иметь место – минимально инвазивные процедуры, спрос на безоперационные методы продолжит расти. Уже сейчас пациенты все больше предпочитают процедуры с минимальным временем восстановления и низким уровнем риска. В нашей клинике разработана инновационная процедура с красивым названием «малоинвазивная голливудская техника». Это методика омоложения, направленная на устранение возрастных изменений и восстановление четких контуров лица с минимальным воздействием, мощным эффектом и практически отсутствующей реабилитацией.

Третьим трендом, я считаю, будет естественность. С учетом растущего интереса к экологии и здоровому образу жизни, мы увидим увеличение предложений натуральных и органических косметических средств, а также процедур, использующих природные ингредиенты. Это станет важным фактором при выборе клиники и процедур. Я думаю, в медицине будет лидировать комплексный подход: интеграция различных дисциплин и эстетики – эстетическая медицина, эндокринология, гинекология, чекапы.

Номинация «Услуги и сервис» победила Компания АМФ – международный сервис доставки цветов.

Юлия Шумилина, представитель компании:

– Развитие цветочного бизнеса будет зависеть от многих факторов, например, таких как экономическая ситуация, тенденции в дизайне и моде. Думаю, что мы можем ожидать изменение потребительского спроса.

Вечер был наполнен духом есенинской поэзии и даже картины, представленные художником, дизайнером и скульптором, основательницей бренда LIA MANZONI отражали уникальный поэтический настрой.

LIA MANZONI поделилась своей бизнес-историей:

– Ко всем проектам я подхожу досконально изучая тему, в каждый вкладываю душу, как Сергей Есенин, и свое видение того или иного образа. В моих работах нет случайных форм, объемов или оттенков, все продумано до мелочей. Но к одному из проектов у меня особое отношение. Это, ставшие уже достаточно известными, авторские шелковые одуванчики, которые выступают не только как самостоятельный арт-объект, но и органично вписываются в состав других композиций. Совершенство соцветия выражено одновременно в его легкости и четкости фигуры, мягкости и хрупкости, сочетании белого цвета и прозрачного фона. Пожалуй, такой элемент может вписаться в любой дизайн.

Заслуженные награды и признание профессионалов также получили: НОВАТЭК, ПАО «СОВКОМБАНК», БИННОФАРМ ГРУПП, РЖД, ГК «ПОЛИПЛАСТ», РОСАТОМ, АО «БАНК ДОМ.РФ», WILDBERRIES RUS, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЖЕНИ ШОХИНОЙ «ЖИВЁМ».