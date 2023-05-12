Стали известны имена финалистов второго тура премии "Поселок года"

Лучший поселок класса Комфорт
- КП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская область
- КП "Алгоритм Стрельна", Группа Компаний Алгоритм, Санкт-Петербург
- КП "Соловьи. Посёлок с собственным лицом", ИП «Килин», Новосибирская область
Лучший поселок класса Бизнес – Москва и область
- КП "Ruza Chalet", Новая Руза Девелопмент, Московская область
- КП "Riga Family", K2 DOM, Московская область
- ЖК "Пионер Истра", ГК ИСТ, Московская область
- КП "Резиденция Николинские Ключи", АН Небоскреь Риэлти, Москва
- КП "Марьина Гора", ZS-GROUP, Московская область.
Лучший региональный поселок класса Бизнес
- ЖК "Город L-Town", ARK Development , Челябинская область
- КП "Легенда", ГК SOVA, Ростовская область
- КП "АРТ Д’ЭКО CLUB", Puzzle Realty, Ленинградская область
Лучший поселок класса Элит
- КП "Маслово Forest Club", ГК "Галс-Девелопмент", Московская область
- КП "Gorki Lake", Финская архитектурно-строительная компания Lumi Polar, Московская область
- КП "Медное озеро-2", компания HONKA, Ленинградская область.
Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и область
- КП "Дмитров Дом", Группа Самолет, Московская область
- КП "Современный квартал", ЮР-Инвест, Московская область
- КП "Афинеево Парк", Многомерный Девелопмент , Московская область
- КП "Новая Боярская Деревня", Новая Земля, Московская область
- КП "Курилово Лайф", Строительная компания "ЮКО", Московская область
Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт
- КП "Токсово Озеро Парк", Максимум Лайф Девелопмент, Ленинградская область
- КП "Сахарово парк", ООО "Сахарово Парк", Тверская область
- КП "Европейский-2", Строительная компания "МегаСтрой", Челябинская область
- КП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская область
- КП "Загородные кварталы "27/72" , Сибирские владения, Тюменская область.
Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и область
- КП "Riga Family", K2 DOM, Московская область
- КП "Резиденция Булатово", Unicom Development, Московская область
- ЖК «Мечта», ООО «СЗ»Мега-Мечта», Московская область
- КП "Сабурово Клаб", ФСК Family, Московская область
- КП "Арт Хаус", ООО "Арт Хаус", Московская область
Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес
- КП "Династия", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
- КП "ЛИТЛ ТОКИО", ИИДА, Республика Татарстан
- КП "Негород Токсово", ГК "ФАКТ.", Ленинградская область
Лучший проект-концепция посёлка класса Элит
- КП "ЧАЙКА", ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ RAZUMOV, Костромская область
- КП "LUCHI", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
- КП "Crystal Istra", Альто Девелопмент, Московская область
- КП "Smart Villas", SADIGI, Московская область
Лучший коттеджный поселок без подряда
- КП "Crystal Istra", Альто Девелопмент, Московская область
- КП "LES Маслово", ООО "ТЕРРА-недвижимость", Московская область
- КП "Петергофские дачи", УК "Теорема", Санкт-Петербург
- КП "Загородные кварталы "27/72", ООО "Сибирские владения", Тюменская область
- КП "Линтулово", ООО «ФАКТ» , Ленинградская область
Лучший мультиформатный посёлок Москвы и МО
- КП "Gorki Lake", Финская архитектурно-строительная компания КП "Lumi Polar", Московская область
- ЖК "Мечта", ООО СЗ «Мега-Мечта», Московская область
- КП "Дмитров Дом", Группа Самолет, Московская область
- КП "LES Маслово", ООО "ТЕРРА-недвижимость", Московская область
- КП "Резиденция Николинские Ключи", АН Небоскреб Риэлти, Москва
Лучший региональный мультиформатный посёлок
- КП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
- КП "Сахарово парк", Девелопер «Сахарово Парк» , Тверская область
- КП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская область
- КП "Загородные кварталы "27/72", Девелопер «Сибирские владения», Тюменская область
Лучший поселок таунхаусов
- КП "Волна", ООО "Линдер", Калининградская область
- ЖК "Мечта", ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская область
- КП "Алгоритм Стрельна", Группа Компаний Алгоритм, Санкт-Петербург
- КП "Таун Град", УК "Теорема", Санкт-Петербург
- КП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства
- ЖК "Город L-Town", ARK Development, Челябинская область
- ЖК "Мечта", ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская область
- КП "Сабурово Клаб", ФСК Family, Московская область
- КП "Медное озеро-2", компания HONKA , Ленинградская область
- КП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
Поселок с лучшей архитектурой
- КП "LUCHI", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
- КП "Негород Токсово", ГК «ФАКТ.», Ленинградская область
- ЖК "Город L-Town", ARK Development, Челябинская область
- КП "Маслово Forest Club", ГК "Галс-Девелопмент", Московская область
- ЖК "Пионер Истра", ГК ИСТ , Московская область
Но отмечать победу ещё рано! Впереди участников премии ждёт третий этап голосования – защита презентаций проектов. И, конечно, заключительная и самая волнительная часть – церемония награждения и объявление победителей.
Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.