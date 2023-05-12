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Пятница 12 мая

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Стали известны имена финалистов второго тура премии "Поселок года"

Стали известны имена финалистов второго тура премии "Поселок года"

Заявки приняты, голоса отданы, ставок больше нет. Завершился второй этап отборочного тура премии "Посёлок года". Онлайн-голосование в личных кабинетах членов жюри состоялось, независимый консультант проверил результаты, и вот мы готовы назвать имена и финалистов.

Лучший поселок класса Комфорт

  • КП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская область
  • КП "Алгоритм Стрельна", Группа Компаний Алгоритм, Санкт-Петербург
  • КП "Соловьи. Посёлок с собственным лицом", ИП «Килин», Новосибирская область

Лучший поселок класса Бизнес – Москва и область

  • КП "Ruza Chalet", Новая Руза Девелопмент, Московская область
  • КП "Riga Family", K2 DOM, Московская область
  • ЖК "Пионер Истра", ГК ИСТ, Московская область
  • КП "Резиденция Николинские Ключи", АН Небоскреь Риэлти, Москва
  • КП "Марьина Гора", ZS-GROUP, Московская область.

Лучший региональный поселок класса Бизнес

  • ЖК "Город L-Town", ARK Development , Челябинская область
  • КП "Легенда", ГК SOVA, Ростовская область
  • КП "АРТ Д’ЭКО CLUB", Puzzle Realty, Ленинградская область

Лучший поселок класса Элит

  • КП "Маслово Forest Club", ГК "Галс-Девелопмент", Московская область
  • КП "Gorki Lake", Финская архитектурно-строительная компания Lumi Polar, Московская область
  • КП "Медное озеро-2", компания HONKA, Ленинградская область.

Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и область

  • КП "Дмитров Дом", Группа Самолет, Московская область
  • КП "Современный квартал", ЮР-Инвест, Московская область
  • КП "Афинеево Парк", Многомерный Девелопмент , Московская область
  • КП "Новая Боярская Деревня", Новая Земля, Московская область
  • КП "Курилово Лайф", Строительная компания "ЮКО", Московская область

Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт

  • КП "Токсово Озеро Парк", Максимум Лайф Девелопмент, Ленинградская область
  • КП "Сахарово парк", ООО "Сахарово Парк", Тверская область
  • КП "Европейский-2", Строительная компания "МегаСтрой", Челябинская область
  • КП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская область
  • КП "Загородные кварталы "27/72" , Сибирские владения, Тюменская область.

Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и область

  • КП "Riga Family", K2 DOM, Московская область
  • КП "Резиденция Булатово", Unicom Development, Московская область
  • ЖК «Мечта», ООО «СЗ»Мега-Мечта», Московская область
  • КП "Сабурово Клаб", ФСК Family, Московская область
  • КП "Арт Хаус", ООО "Арт Хаус", Московская область

Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес

  • КП "Династия", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
  • КП "ЛИТЛ ТОКИО", ИИДА, Республика Татарстан
  • КП "Негород Токсово", ГК "ФАКТ.", Ленинградская область

Лучший проект-концепция посёлка класса Элит

  • КП "ЧАЙКА", ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ RAZUMOV, Костромская область
  • КП "LUCHI", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
  • КП "Crystal Istra", Альто Девелопмент, Московская область
  • КП "Smart Villas", SADIGI, Московская область

Лучший коттеджный поселок без подряда

  • КП "Crystal Istra", Альто Девелопмент, Московская область
  • КП "LES Маслово", ООО "ТЕРРА-недвижимость", Московская область
  • КП "Петергофские дачи", УК "Теорема", Санкт-Петербург
  • КП "Загородные кварталы "27/72", ООО "Сибирские владения", Тюменская область
  • КП "Линтулово", ООО «ФАКТ» , Ленинградская область

Лучший мультиформатный посёлок Москвы и МО

  • КП "Gorki Lake", Финская архитектурно-строительная компания КП "Lumi Polar", Московская область
  • ЖК "Мечта", ООО СЗ «Мега-Мечта», Московская область
  • КП "Дмитров Дом", Группа Самолет, Московская область
  • КП "LES Маслово", ООО "ТЕРРА-недвижимость", Московская область
  • КП "Резиденция Николинские Ключи", АН Небоскреб Риэлти, Москва

Лучший региональный мультиформатный посёлок

  • КП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
  • КП "Сахарово парк", Девелопер «Сахарово Парк» , Тверская область
  • КП "Grand Village Implozia", Строительная компания "Имплозия", Самарская область
  • КП "Загородные кварталы "27/72", Девелопер «Сибирские владения», Тюменская область

Лучший поселок таунхаусов

  • КП "Волна", ООО "Линдер", Калининградская область
  • ЖК "Мечта", ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская область
  • КП "Алгоритм Стрельна", Группа Компаний Алгоритм, Санкт-Петербург
  • КП "Таун Град", УК "Теорема", Санкт-Петербург
  • КП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым

Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства

  • ЖК "Город L-Town", ARK Development, Челябинская область
  • ЖК "Мечта", ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская область
  • КП "Сабурово Клаб", ФСК Family, Московская область
  • КП "Медное озеро-2", компания HONKA , Ленинградская область
  • КП "Паруса Мечты", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым

Поселок с лучшей архитектурой

  • КП "LUCHI", Крымская девелоперская компания "Перспектива", Республика Крым
  • КП "Негород Токсово", ГК «ФАКТ.», Ленинградская область
  • ЖК "Город L-Town", ARK Development, Челябинская область
  • КП "Маслово Forest Club", ГК "Галс-Девелопмент", Московская область
  • ЖК "Пионер Истра", ГК ИСТ , Московская область

Но отмечать победу ещё рано! Впереди участников премии ждёт третий этап голосования – защита презентаций проектов. И, конечно, заключительная и самая волнительная часть – церемония награждения и объявление победителей.

Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.

12 мая 2023, 18:13

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen

Апелляционный суд подтвердил законность требований компании "Фармстор" к Amgen
Amgen просил пересмотреть решение Арбитражного суда Москвы, который обязал компанию осуществить допоставку товара в адрес "Фармстор" на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Апелляция подтвердила, что Amgen нарушил условия договора, отказывая поставлять товар. Судом установлено, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки лекарственных препаратов в адрес "Фармстор". Спор возник в 2022 году, когда Amgen прекратил поставлять противоопухолевые препараты в "Фармстор" и расторг с ним договор в одностороннем порядке, вследствие чего "Фармстор" не смог обеспечить поставку лекарственных препаратов в больницы для лечения онкологических больных в 2022 году.

Победителей премии "Поселок года" объявят 29 июня

Победителей премии "Поселок года" объявят 29 июня
Более 30 профессионалов отрасли усердно всматривались в каждый из поселков, чтобы по достоинству оценить отличительные особенности и необычные фишки проектов. Баллы расставлены, теперь на сцену выходит независимый консультант премии – компания "Технологии доверия", которая проведет аудит голосования и подсчитает все голоса. Номинации, в которых идет борьба:Лучший поселок класса КомфортЛучший поселок класса Бизнес – Москва и областьЛучший региональный поселок класса БизнесЛучший поселок класса ЭлитЛучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса КомфортЛучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса БизнесЛучший проект-концепция посёлка класса ЭлитЛучший поселок таунхаусовЛучший коттеджный поселок без подрядаЛучший мультиформатный посёлок Москвы и МОЛучший региональный мультиформатный посёлокЛучшая концепция инфраструктуры/благоустройстваПоселок с лучшей архитектуройИмена счастливчиков, прошедших далее по турнирной таблице, будут объявлены 12 мая.

МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику

МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику
Статья не является медицинским пособием и носит ознакомительный характер. Узнать о показаниях, противопоказания и ограничениях при проведении МРТ вы можете только у квалифицированного врача. Диагностика – важный этап в профилактике и лечении любых заболеваний.

Потребительский кредит не выходя из дома

Потребительский кредит не выходя из дома
Тинькофф банк является одним из самых популярных банков. Несмотря на то, что он полностью виртуальный, и отделения для обслуживания клиентов в нем отсутствуют, многие продукты очень востребованы из-за выгодных и интересных условий. Одна из самых популярных услуг – потребительский кредит. Заявку на него можно отправить буквально в несколько кликов при минимальном наборе документов. Сделать это можно не выходя из дома. Для этого потребуется только паспорт и доступ к интернету. Особенности и преимущества потребительского кредита от ТинькоффНе требуется залог.

Как открыть зоомагазин с нуля: пошаговая инструкция

Как открыть зоомагазин с нуля: пошаговая инструкция
Открытие зоомагазина – это хороший бизнес, который может приносить стабильный доход. Но прежде чем начать, необходимо тщательно продумать все аспекты, связанные с открытием такого бизнеса. В этой статье мы рассмотрим шаги, которые нужно сделать для открытия зоомагазина, и дадим советы, как сделать этот процесс максимально успешным. Шаг 1: Исследуйте рынок и выберите местоПервый шаг в открытии зоомагазина – это исследование рынка.

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