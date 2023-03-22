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На смену дорогим инновационным препаратам приходят дженерики

Общая логика и развитие мирового фармакологического рынка, заключается в том, что на смену дорогим инновационным препаратам приходят дженерики. Связано это с тем, что низкая цена таких препаратов увеличивает доступность большего количества пациентов к качественному лечению. В России более 60% лекарств – дженерики. И это логично, особенно в нынешнее время беспрецедентных санкций, когда речь идет о безопасности страны и ее населения в области фармпродукции.

Любой дженерик производится на основании оригинального препарата. Производителю на основании уже известной химической формулы необходимо получить сертификат соответствия, а поскольку в научные разработки вкладывать средства уже нет необходимости, эти препараты и стоят всегда дешевле.

Муковисцидоз – генетическое заболевание, с поражением дыхательного и желудочно-кишечного тракта, тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом. На сегодняшний день таргетных препаратов для его лечения несколько, это – "Оркамби", "Симдеко", "Калидеко" ("Ивакафтор"), "Кафтрио" и "Трикафта". Только за 2022 год регионы РФ потратили на закупку этих препаратов более 2,3 млрд рублей.

Все перечисленные препараты производятся одной американской компанией – Vertex, у которой нет филиалов и заводов на территории России, что удешевило бы стоимость лекарств. Фармпроизводителю нет необходимости оказывать благотворительную помощь пациентам, бесплатно жертвовать стартовые 2-3-х месячные курсы лечения, как это делают другие. Достаточно продавать лекарство через компанию-посредника и получать максимальную прибыль в условиях отсутствия конкуренции.

Недавно в России появился препарат аргентинского производства – "Трилекса". В октябре 2022 года его бесплатно получил первый российский пациент, а в январе 2023-го состоялась первая региональная закупка. "Трилексу" производит компания Tuteur, которая более 40 лет поставляет свою продукцию не только на собственный рынок и государствам Латинской Америки, но и в другие страны мира.

Стоимость препарата "Трилекса" дешевле препаратов производства американской компании Vertex. Вероятно, на сэкономленные средства субъекты РФ смогут обеспечить гораздо большее количество пациентов.

Врачи с прошлого года наблюдают за состоянием пациентов, получающих дженерик.

"Сейчас идет исследование, впечатления от препарата приятные", – заявил врач-пульмонолог, старший научный сотрудник лаборатории муковисцидоза Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства Станислав Красовский.

При этом по-прежнему стоит вопрос о нарушении патентных прав американской компании. Подобные споры должны решаться в суде.

Поскольку на сегодня нет судебных решений, спекуляции на это тему вряд ли можно назвать приемлемыми. К тому же это не имеет отношения к качественным характеристикам препарата "Трилекса", которые еще предстоит оценить специалистам.

22 марта 2023, 09:46

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