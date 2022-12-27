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Пресс-релизы
Литрес и "Сокольники" записали новогодний аудиосборник для посетителей паркового катка

Литрес и "Сокольники" записали новогодний аудиосборник для посетителей паркового катка

В канун Нового года и Рождества Литрес совместно с парком "Сокольники" записал аудиосборник "Зимняя сказка", в который вошли праздничные цитаты из знаковых произведений русских классиков.
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Свой голос проекту подарил участник проекта Литрес Чтец Илья Дементьев. Сборник стал частью плейлиста паркового катка "Гигант" и с 27 декабря по 7 января будет ежедневно звучать для всех его посетителей, погружая гостей в волшебную атмосферу популярных книг. Также "Зимняя сказка" доступна к бесплатному скачиванию на сайте и в приложениях книжного сервиса Литрес.

С 27 декабря по 7 января всех посетителей катка "Гигант" в парке "Сокольники" ждет приятный сюрприз. Во время катания они смогут услышать пожелания и новогодние цитаты из аудисборника "Зимняя сказка", который был записан Литрес в партнерстве с парком специально к праздникам. В сборник, озвученный участником проекта Литрес Чтец Ильей Дементьевым, вошли отрывки из произведений русских авторов с пожеланиями, описанием главных новогодних забав и атрибутов праздников. Среди них: Николай Лесков, Иван Тургенев, Александр Куприн, Алексей Толстой, Иван Шмелев, Антон Чехов, Лев Толстой, Сергей Есенин, Александр Пушкин, Марина Цветаева и другие.

Фото: Литрес

Всего сборник разделен на пять блоков. Первый открывается фрагментом святочного рассказа "Жемчужное ожерелье" Николая Лескова: "Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый желает радостей, — и мы от людей не отстали".

Во втором и третьем разделах звучат строки из стихов поэтов Серебряного века, а также отрывок из произведения "Детство Никиты" Алексея Толстого. Он как нельзя точно передает великолепие новогодней красавицы: "В это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками".

В заключительных частях гости смогут послушать рассказ о катании на коньках главных героев романов "Анна Каренина" Льва Толстого и "Юнкера" Александра Куприна, вспомнить строки о зиме из "Евгения Онегина" Александра Пушкина, перенестись на страницы произведения "Лето господне" Ивана Шмелева и проникнуться праздничной атмосферой рассказа Антона Чехова "Добрый знакомый": "По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнцу светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует... Живи и наслаждайся, человек, одним словом!".

Аудиосборник "Зимняя сказка" можно услышать на катке "Гигант" в парке "Сокольники" с 27 декабря по 7 января, а также на сайте и в приложениях книжного сервиса Литрес.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com/
27 декабря 2022, 11:32
27 декабря 2022

Литрес и "Сокольники" записали новогодний аудиосборник для посетителей паркового катка

В подборку вошли праздничные цитаты из знаковых произведений русских классиков

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