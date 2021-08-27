Ramil' исполнил ключевой саундтрек к фильму "Друг на продажу"

Автор "Сияй", который имел феерический успех и был главным хитом прошлого лета, Рамиль, выпустил новый хит.

Трек "Держись за меня" стал главным саундтреком к фильму "Друг на продажу", который выйдет уже этой осенью.

"Если бы не ты, где бы был я?..."

Вопрос, конечно, риторический, но очень важный. Трек о крепкой дружбе не может не вызвать бурю теплых эмоций в сердцах слушателей. "Друг" погружает в приятную ностальгию о юношестве, старых друзьях, время с которыми – поистине можно назвать самым ярким и запоминающимся. То самое время, когда ты чувствуешь себя самым смелым, потому что за твоей спиной друзья, которые всегда поддержат и выручат.

"Знаешь, что, братан, просто держись за меня"

Композиция стала саундтреком к фильму "Друг на продажу". Это история двух взрослых парней, которые, обладая противоположными, непохожими друг на друга характерами, умудряются не потерять самое главное – дружбу.

Иван расстается со своей возлюбленной Катей, а его друг Гоша затевает очередную авантюру. На этот раз – он выставляет своего лучшего друга "на продажу" в фейковом брачном агентстве. У одиноких девушек города начинается настоящая мания отхватить себе завидного жениха – молодого бизнесмена Ивана. Пока охотницы придумывают, чем бы удивить парня, Иван даже не в курсе событий.

"Мы взлетаем вверх, так что крепче держись"

Иван спасает Гошу из самых каверзных ситуаций, всегда приходит на помощь своему непутевому другу. Ведь друг – познается в беде.