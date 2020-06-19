Теодор Курентзис и КАРО.Арт покажут избранные фильмы мирового кинематографа

Команда musicAeterna и КАРО.Арт при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве и Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве запускают серию показов шедевров мирового кинематографа. Все фильмы выбраны Теодором Курентзисом и будут представлены на онлайн-платформе musicaeterna.org. Откроет цикл фильм датского режиссера Карла Теодора Дрейера "Гертруда" в сопровождении комментария Теодора Курентзиса. Показ пройдет 21 июня в 19:00 по московскому времени.

МusicAeterna и КАРО.Арт начинают серию кинопоказов в рамках летнего сезона КАРОАрт.LIVE. Все фильмы отобраны Теодором Курентзисом. Свой выбор он прокомментирует в день старта проекта, 21 июня. В дальнейшем каждый показ будет сопровождаться размышлениями создателей фильмов и известных представителей мира искусства. Помимо открывающей цикл "Гертруды" Дрейера в программу вошли "Акт убийства" Джошуа Оппенхаймера, который будет показан при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве и фестиваля "Флаэртиана", "Танец реальности" Алехандро Ходоровски, фильмы Дерека Джармена, Ульриха Зайдля и других выдающихся европейских режиссеров. График показов будет опубликован на сайте Каро.Лайв.

"Мы благодарны Теодору Курентзису за его согласие поделиться со зрителями КАРО.Арт своей любовью и вкусом к кино. Я уверена, что поклонники музыканта и наши зрители оценят уникальную возможность посмотреть классику кинематографа его глазами.

Данный кинопроект важен для нас еще потому, что это своего рода реакция на события последних месяцев. Мир меняется, и общество стремится адаптироваться к изменениям. Творческий союз КАРО.Арт и musicAeternа – это поиск новой формы диалога с аудиторией. Именно кинематограф, как наиболее синтетический вид искусства, становится лучшим способом не только отразить происходящее и выразить связанные с этим переживания, но и помочь преодолеть состояние, в котором многие оказались сейчас. Ведь каждый из фильмов цикла в свое время оказал значительное влияние на кинематограф и является концентратом человеческих эмоций, страстей и переживаний.

Первый фильм цикла – "Гертруда" (1964) – без преувеличения шедевр датского кинематографа. Это последняя работа Карла Теодора Дрейера, кумира Ларса фон Триера. Фильм, радикально разделивший общественность: одни называли его вершиной творчества режиссера, другие — театральным эпигонством. Картина по мотивам пьесы шведского драматурга Яльмара Сёдерберга, получившая Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) на кинофестивале в Венеции, рассказывает о той самой "некоммуникабельности чувств", начатой когда-то Микеланджело Антониони в "Красной пустыне".

"Говоря о том, кто были моими учителями эстетики, я бы не назвал музыкантов, но назвал бы писателей, режиссеров и художников. Я хочу поделиться картинами, шедеврами мирового кинематографа, которые либо оказали на меня очень большое влияние, либо могут быть актуальными в настоящее время. Будучи подростком, я часто ходил в киноклубы, где смотрел авторское и экспериментальное кино. Тогда из всех великих мастеров прошлого я особо выделил для себя Карла Теодора Дрейера. Его картины оказали большое влияние на меня и стали образцом работы над интерпретацией музыки. Фильм "Гертруда" – это трактат о музыке, а если точнее – о том, как Дрейер музыкально лепит этот незабываемый образ актрисы Нины Пенс Роде, исполняющей главную роль Гертруды. Это удивительная работа, аналогов которой нет в кинематографе", – подчеркивает художественный руководитель musicAeterna Теодор Курентзис.

Фильм и видеокомментарий Теодора Курентзиса к нему будут опубликованы на онлайн-платформе musicaeterna.org 21 июня в 19:00 и будут доступны для просмотра в течение суток. Показ осуществляется при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве.