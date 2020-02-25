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Пресс-релизы

Rafaello призывает любить, а не лайкать

Фото: Пресс-служба
В 2020 году Raffaello обратил свое внимание на новый вид отношений – виртуальные. В традиционном мини-фильме, выпущенном в преддверии Дня Святого Валентина, бренд призывает – "Люби, а не лайкай"!
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Идея "Люби, а не лайкай" родилась в ответ на растущее беспокойство о влиянии технологий на жизнь людей. Смартфоны стали незаменимой частью повседневности, а виртуальная реальность настолько комфортной, что общение даже с близкими людьми теперь порой происходит on-line. В день Святого Валентина Raffaello призывает влюбленных отвлечься от гаджетов, чтобы праздник остался в памяти, а не в фотогалерее.

"Raffaello верен себе и продолжает оставаться на территории романтической любви. Но в этот раз идея нашего видео также отличается социальной актуальностью. Мы хотели напомнить, как важно иногда выйти из виртуального мира и посмотреть вокруг себя. Потому что счастье может ездить с тобой в одном автобусе или работать напротив, но за экраном телефона ты его не замечаешь", – говорит директор категории "Конфеты" Сергей Терехов.

 Отношения между людьми – область, которую технологии изменили особенно сильно. Возможность постоянно быть на связи, всегда видеть любимого человека через экран смартфона или находить пару on-line методом "свайпа" меняет наши представления о романтике, верности и судьбе. Своей работой бренд хотел без нравоучений и морализаторства напомнить, что технологии – только часть жизни, а встречи в реальном мире делают ее ярче и интереснее. Нужно только иногда оторвать взгляд от экрана смартфона.

Raffaello вместе с режиссером Маратом сняли мини-фильм о жизни двух молодых людей в современном мегаполисе. Проводя время практически бок-о-бок они не замечают друг друга, поглощенные телефонами. И только случайность помогает им встретиться.

"Поглощенные соцсетями", – именно так характеризируется каждый день современного человека. Чатики, чатики, хэштеги и лайки. Что будет с каждым из нас, если на минуту отключить мобильный телефон? Ответ на этот вопрос вы найдете в новом ролике.

 

Съемки данного ролика прошли в Москве, в эпицентре мегаполиса, в котором ежедневно скапливаются миллионы людей и все они поглощены своими смартфонами. Давайте попробуем на мгновение вырваться из соцсетей и оглянуться вокруг",  – призывает режиссер-постановщик Марат Адельшин.

25 февраля 2020, 17:48

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