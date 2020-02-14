В вузах Москвы пройдут бесплатные концерты классической музыки

20 февраля в Москве состоится бесплатный концерт "Музыка по спиралям истории", нацеленный на привлечение внимания молодежи к классической музыке. Культурное мероприятие является одним из серии просветительских концертов в рамках проекта "Акцент на классической музыке", получившего поддержку Федерального агентства по делам молодежи. Руководитель и автор проекта Александр Добромилов, основной целью концертов ставит популяризацию классической музыки в современном обществе среди молодежи.

Концерт пройдет в Большом конференц-зале Культурного центра Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.

В программе примут участие солист Большого театра Николай Ефремов, солистка Московского Государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Юлия Волкова, а также студенты и выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Российской академии музыки им. Гнесиных.

Отличительной особенностью этого концерта станет совместная работа профессиональных музыкантов со студенческим симфоническим оркестром НИУ ВШЭ. Дирижер и художественный руководитель оркестра – Владимир Яцкевич. В их исполнении зрители услышат самые популярные произведения из мировой классической музыки от Баха до Пьяццоллы. Также в режиме реального времени, зрителям будет представлено граффити-сопровождение от стрит-арт команды DESARTE365.

Ведущими концерта станут музыкальный критик, журналист и ведущий радио "Орфей" Йосси Тавор и проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

"Проведя анализ, наша команда пришла к выводу, что для подавляющего большинства молодежи классика находится вне информационного поля. Например, в топ популярного медиа-плеера iTunes компании Apple не входит ни одной композиции классической музыки. В России приложением пользуются свыше 50 млн человек, в большей части возраст которых от 12 до 35 лет. В свою очередь, именно классическая музыка является одним из средств по позитивному информационному воздействию на общество, способствует просветительской деятельности, самообразованию.

В связи с этим мы решили создать данный проект и запустить его именно в Высших учебных заведениях. Уверен, что наши мероприятия, совмещающие в себе произведения всех музыкальных эпох и современный формат, будут интересны и доступны для понимания каждому. Все семь концертов, которые планируем провести до октября 2020 года, будут отличаться нестандартным уникальным подходом, отличным от традиционного понимания концерта классической музыки.

Посетить мероприятия может каждый желающий по предварительной регистрации. Пока концерты запланированы только в Москве, однако, далее, мы планируем масштабировать проект до федерального уровня", – рассказывает руководитель проекта Александр Добромилов.

Пилотный концерт состоялся 12 декабря во Дворце культуры Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Организатором удалось гармонично соединить современные сценические эффекты, стрит-арт и всем известные произведения классической музыки. Искусство великих композиторов таких, как В.А. Моцарт, И. С. Бах, П. И. Чайковский, А. Вивальди, Дж. Пуччини и др., произвело на зрителей неизгладимое впечатление:

"После концерта появилось желание заниматься музыкой и нести ее людям. Классическая музыка зажигает огонь внутри и заставляет думать о духовном. То, что удалось увидеть и услышать на концерте, неописуемо и волшебно", – говорят студенты, посетившие концерт.

Серия концертов "Музыка по спиралям истории" – призер грантового конкурса Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", прошедшего в этом году в Крыму. Форум "Таврида 5.0" также стал местом знакомства со стрит-арт командой DESARTE365, что послужило рождению ряда идей по совместной работе над проектом. Цель проведения концертных программ – популяризация классической музыки среди молодежи. Основной целевой аудиторией являются студенты высших учебных заведений. В течение года будут организованы семь просветительских концертов классической музыки, каждый из которых охватывает все музыкальные эпохи: от эпохи Возрождения до композиторов ХХ века.