Спектакли для самых маленьких в Театре Наталии Сац в ноябре

Опера "Теремок" (7 ноября в 12:00)
Уютное фойе, где артисты и музыканты совсем рядом со зрителями, в течение 35 минут станет основным местом сценического действия оперы для самых маленьких зрителей (0+). Именно здесь перед зрителями возникнет чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок и Ежик. Именно здесь их враги: Волк, Медведь и Лиса – постараются захватить теремок… И только дружба и помощь маленьких зрителей позволят добрым силам победить.
Опера "Кошкин дом" (15 ноября, 12:00)
Веселая и обаятельная, знакомая с детства сказка, исполненная доброты и очарования, мелодичная доходчивая музыка, а также вовлечение маленьких зрителей во все происходящее никого не оставят равнодушным. Этот спектакль, созданный по знаменитой пьесе-сказке С.Я. Маршака, театр адресовал самым юным зрителям – детям от 3-4 лет. Миниатюрная опера, поставленная в уютном камерном пространстве, дает особое ощущение близости зрителей и исполнителей, позволяет малышу проникнуться очарованием театра, сделать первые шаги на пути постижения оперного искусства.
Опера "Королевский бутерброд" (21 ноября, 13:00)
Очаровательная английская сказка в пересказе Самуила Маршака и в музыкальном воплощении Георгия Портнова пленяет самых юных слушателей комизмом и обаянием персонажей. Особенной любовью детей пользуется главная героиня спектакля – Королевская Корова. Спектакль исполняется в камерном пространстве, позволяя маленьким зрителям включиться в театральную игру, предложенную авторами и артистами.
С афишей Театра Наталии Сац вы можете познакомиться по ссылке: https://teatr-sats.ru/afisha