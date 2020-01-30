Праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" пройдет в Кремле

В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Благодаря уникальности этого сочетания и появилось потрясающее по своей красоте праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" с невероятно яркими танцевальными номерами и прекрасной музыкой танго.

Проект был создан Симфоническим оркестром "Concord Orchestra". Постановщик шоу известный аргентинский хореограф Silvio Grand, который является настоящей звездой танго. В праздничном шоу принимают участие танцоры – призеры "Campeonato Mundial de Baile de Tango", в категории "Tango Escenario" (Буэнос-Айреc, Аргентина) и победители конкурса "Tango Dance World Championship" (Буэнос-Айреc, Аргентина), театр аргентинского танго "Tango JAM Club", хореограф-постановщик А. Майоров. Вы услышите "Золотой голос танго" – Cesar Camargo и Martin Alvarado (Аргентина), которые исполнят для вас песни настоящего аргентинского танго. В новой программе в исполнении Симфонического оркестра "Concord Оrchestra" прозвучат самые популярные произведения легендарного композитора Астора Пьяццоллы: "Grand Tango", "Chau Paris", "Chiquilin de bachin", "Rinascero", "Oblivion", "Adios Nonino", "Libertango" и концерты из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе".

Для всех зрителей в красных нарядах приготовлены специальные праздничные подарки! Ваш праздничный наряд может содержать красный цвет – красное платье или красный шарф, красная блуза или красные туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных красочных нарядах!

Праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" является самым захватывающим и динамичным шоу в мире! В канун Дня влюбленных, Кремлевский дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины!

Участники шоу:

Симфонический оркестр "Concord Orchestra";

Художественный руководитель и главный дирижер – Fabio Pirola;

Танцоры: Silvio Grand, звезда Аргентины, победители "Tango Dance World Championship" (Аргентина) и призеры "Campeonato Mundial de Baile de Tango" в категории "Tango Escenario";

"Tango JAM Club" – театр аргентинского танго, хореограф-постановщик – А. Майоров;

Вокалисты: Cesar Camargo – "Золотой голос танго", С. Искакова – победительница конкурса "Astor Piazzolla music Awards" и "Лучший голос Аргентины" – Martin Alvarado (Аргентина);

Постановщик шоу – Silvio Grand (Аргентина).

Продолжительность: до 3-х часов (с антрактом).