Выставка работ молодых художников покоряет регионы

10 сентября в Калининградском областном музее изобразительных искусств откроется выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". Посетители смогут ознакомиться со 180 произведениями изобразительного искусства, среди которых: живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство. По количеству работ и участников это – одно из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет.

"Природа бинарности" – под таким общим названием откроется выставка работ отечественных художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.

В основе проекта – работа 5-ти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (рук. Е. Семёнов); "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян); "За и Против" (рук. Н. Палажченко); "Созидание и Разрушение" (рук. А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов).

"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов, – рассказал Президент ТСХ России, Заслуженный художник РФ К.В.Худяков. – У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене".

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ. Он дал уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Для участия в проекте кураторы отобрали 85 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены 180 работ, которые и будут представлены публике в Калининграде.

11 сентября в 17.00 в Калининградском областном музее изобразительных искусств в рамках проекта "Арт-мастерская XXI" пройдет встреча с российским художником Александром Жерноклюевым – куратором мастерской "Созидание и Разрушение", лауреатом премии имени И. Репина Российской академии художеств, на которой художник расскажет о своем творческом методе и проведет мастер-класс для всех желающих.

Ровно сорок лет назад Александр служил в Калининградском штабе военно-морского флота в качестве художника. Несмотря на пришедшие с годами признание и успех его живописи, автор не изменил балтийскому флоту – сквозной темой его творчества всегда оставались балтийские матросы. На мастер-классе художник наглядно продемонстрирует, технику которую он использовал при написании серии работ "Красные матросы".

"Природа бинарности" с большим успехом прошла в Санкт-Петербурге и Владимире. До конца года выставка будет показана еще в трех городах России: Тольятти, Ставрополе и Москве. На выставочных площадках в рамках проекта пройдут круглые столы и лекции.