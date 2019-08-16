Российские звезды выйдут на красную дорожку первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings

Оксана Федорова, Галина Данелия, Анна Семенович, Елена Цуканова, Анастасия Стоцкая, Елена Захарова, Михаил Богдасаров, Борис Грачевский и другие представители культуры и шоу-бизнеса прилетят 20 и 21 августа в Геленджик на первый международный фестиваль культуры и искусства Star Wings. Ожидается, что мероприятие посетят более 5000 человек – участников и гостей из разных городов России, а зрителями фестиваля станут жители 12 стран. Специальными гостями Star Wings станут представители Китая, Кореи, Казахстана, Вьетнама, Украины и других стран мира. В режиме реального времени будет организована прямая трансляция перформанса.



На два дня Геленджик превратится в место притяжения талантливой молодежи, представителей культурного сообщества, спортсменов, поваров, певцов и актеров. Цель молодежного форума – объединение и поддержка молодых талантов.

Территорию фестиваля составят тематические бульвары и улицы: на "Улице еды", можно будет попробовать национальную китайскую, вьетнамскую и корейскую кухню, "Спортивный бульвар" соберет спортсменов на мастер-классы и тренировки по новым спортивным направлениям, а на Summer street состоится бармен-шоу и состязание барменов.

Fashion show молодых и знаменитых дизайнеров, танцевальный флешмоб и выставка арт-объектов пройдут в "Модном квартале", "Кинобульвар" порадует подборкой короткометражных фильмов известных режиссеров.

В Геленджике уверены, что фестиваль станет не только новой площадкой, объединяющей творческую молодежь, но и прекрасным местом развлечения и досуга для всей семьи. Выступление известных артистов, Fire show, дискотека и грандиозный фейерверк, – это далеко не все сюрпризы, которые приготовил Star Wings своим гостям. Организаторы обещают поразить воображение посетителей фестиваля масштабным голографическим представлением. Анимированная лазерная проекция развернется на стенах конгресс-холла "Югорский" в сопровождении мощных световых и звуковых эффектов.

Открытие международного фестиваля состоится 20 августа. В этот же день пройдет конкурс красоты Super Star Top Miss Russia, который определит обладательницу титула "Мисс STAR Wings", а 21 августа состоится вручение премии Wings Awards самым ярким участникам и представителям молодежного форума.

Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом с участием театра танца Аллы Духовой TODES, Мари Краймбрери, Алексея Воробьева, группы MARUV, шоу барабанщиков Vasiliev Groove, группы Мохито и виртуозной скрипачки Вива Скрипки.

Посмотреть прямую трансляцию первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings можно будет на ресурсах:

- https://vk.com/starwings2019

- https://www.facebook.com/starwingsfest2019

- https://www.youtube.com/channel/UCJW-uXEFEQlIZ9pLScHKA8A

- Periscope: @MariVayt

– по блокам "Кинобульвар", "Аллея искусств" трансляция будет идти через портал культура.рф и их сообщество в ОК

- https://www.instagram.com/star_wings_fest/

Будет проходить СМС-голосование за участников по каждой номинации.

Официальный сайт фестиваля http://starwings.ru/