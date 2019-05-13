Лариса Долина и Юлианна Караулова выберут полуфиналистов Emporio Music Fest 5
Выбор участников для двух полуфиналов проходил в течение месяца среди более, чем 500 претендентов, прием заявок продлится до 16 мая. Стать участниками первого конкурсного дня EMF-5 выпало шести талантливым и очень самобытным исполнителям:
Кроме конкурсной программы, Лариса Долина и Юлианна Караулова готовят музыкальный сюрприз из творчества группы A'STUDIO. Они исполнят любимые песни группы, каждая в своем неповторимом индивидуальном стиле. Такого не увидишь больше нигде, кроме как на Emporio Music Fest.
Напомним, главным призом за победу в "EMF" традиционно становится поездка на "Montreux Jazz Festival" в легендарный город Монтрё в Швейцарии – любимый город Фредди Меркьюри, в котором он жил и записывал свои песни, город, где находилась знаменитая студия группы Queen и теперь находится мемориал Фредди. Место, куда стремятся попасть музыканты и любители музыки со всего мира.
EMF – это всегда потрясающие концерты, наполненные самой актуальной музыкой, духом международных фестивалей и конкурсной интригой. Атмосферные вечера и дружеское общение, объединяющее музыкантов и слушателей, звездных членов жюри и талантливых молодых артистов, выбранных Байгали Серкебаевым – именно это отличает EMF от других музыкальных и конкурсных событий столицы.
Увидеть новых звезд вместе с жюри EMF можно 16 мая в столичном ресторане "Рыба мечты".
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