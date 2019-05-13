Лариса Долина и Юлианна Караулова выберут полуфиналистов Emporio Music Fest 5

Лариса Долина и Юлианна Караулова откроют конкурсную эстафету в качестве членов жюри Emporio Music Fest 5. Первый конкурсный день пройдет 16 мая в ресторане "Рыба мечты". Компанию певицам составят Томас Н'эвергрин и Байгали Серкебаев – идеолог и основатель фестиваля.

Выбор участников для двух полуфиналов проходил в течение месяца среди более, чем 500 претендентов, прием заявок продлится до 16 мая. Стать участниками первого конкурсного дня EMF-5 выпало шести талантливым и очень самобытным исполнителям:

Андрею Лисовскому – молодому парню с немолодым голосом, финалисту шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале Россия 1;

Певице Nika Nova – одной из первых российских видеоблогеров-миллионников;

Команде ON Robot с интеллигентными танцами из Йошкар-Олы, Оренбурга и Москвы;

KHVICHA из Тбилиси – участнику проектов X-Factor и Голос Грузии;

Indiana Boy – прямым рейсом с острова Бали сразу на фестиваль;

Secret Atelier – уже отметившихся на Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Skolkovo Jazz Fest и Chess & Jazz в Саду "Эрмитаж" и в музыкальной программе "Кинотавра".

Кроме конкурсной программы, Лариса Долина и Юлианна Караулова готовят музыкальный сюрприз из творчества группы A'STUDIO. Они исполнят любимые песни группы, каждая в своем неповторимом индивидуальном стиле. Такого не увидишь больше нигде, кроме как на Emporio Music Fest.

Напомним, главным призом за победу в "EMF" традиционно становится поездка на "Montreux Jazz Festival" в легендарный город Монтрё в Швейцарии – любимый город Фредди Меркьюри, в котором он жил и записывал свои песни, город, где находилась знаменитая студия группы Queen и теперь находится мемориал Фредди. Место, куда стремятся попасть музыканты и любители музыки со всего мира.

EMF – это всегда потрясающие концерты, наполненные самой актуальной музыкой, духом международных фестивалей и конкурсной интригой. Атмосферные вечера и дружеское общение, объединяющее музыкантов и слушателей, звездных членов жюри и талантливых молодых артистов, выбранных Байгали Серкебаевым – именно это отличает EMF от других музыкальных и конкурсных событий столицы.

Увидеть новых звезд вместе с жюри EMF можно 16 мая в столичном ресторане "Рыба мечты".