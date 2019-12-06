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Пресс-релизы

Мировая сенсация Ruby пришел в Россию

Атмосфера Ruby в каждой детали Ruby Night. Фото: пресс-служба
Barry Callebaut официально представила в России Ruby – четвертое глобальное открытие в какао-индустрии, пополнившее семейство рецептов темного, молочного и белого шоколада. Ruby изготовлен из особых какао-бобов сорта Ruby по инновационной технологии, которая сохраняет натуральный рубиновый цвет и ягодно-фруктовый вкус, заложенные самой природой. Без красителей и ягодных ароматизаторов.  
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Ruby – это один из главных мировых трендов 2019 года в гастрономии по версии международных исследований Innova Market Insights and Foodbev, Nikkei Trendy и Harper’s Bazaar; обладатель премий за инновацию в США и на Ближнем Востоке.

Первыми продуктами с Ruby, которые появятся в широкой продаже, станут мороженое "Чистая линия" и трюфели "Восхищение" от кондитерской фабрики "Волшебница".

В начале декабря Barry Callebaut, мировой лидер по производству шоколада и какао-продуктов, официально представил Ruby в России. Ruby стал четвертым глобальным открытием в истории шоколада: его вкус наполнен насыщенными фруктовыми нотами и свежей кислинкой, а рубиновый цвет подарила ему сама природа.

Сегодня Ruby занял свое место в одном ряду с темным, молочным и белым шоколадом. Этому предшествовало 10 лет исследований, оттачивания технологии и рецептуры компании Barry Callebaut. В результате экспериментов из особых какао-бобов сорта Ruby, выращенных на солнечных плантациях Эквадора, Бразилии и Кот-д'Ивуара, был получен совершенно новый продукт: в меру сладкий, необычный и при этом очень изящный.

Трендовые блогеры посетили презентацию Ruby. Слева направо – Полина Кит, Алиса Максони, Василина Катаева, Ветал Лапшин, Алена Токарева. Фото: пресс-служба

Без добавления ягодных ароматизаторов он от природы обладает свежими нотами ягод и фруктов, без красителей – необычным рубиновым цветом.

Эксперты подчеркивают гамму и баланс оттенков во вкусе и аромате и восхитительный сенсорный профиль Ruby, который практически не имеет ограничений для использования в конфетах, шоколадных плитках, пирожных, печенье, тортах, йогуртах, глазированных сырках, мороженом и других категориях продуктов.

Первыми в России раскрыть новые грани гастрономического и визуального удовольствия смогли гости RUBY Night. Дух столичных гурманов захватывало не столько от высоты 327 метров, сколько от неожиданных и ярких сочетаний Ruby с утиной грудкой с жю, гречневым чипсом и икрой нерки, шу с грушей конфи и муссом из горгонзолы и других не менее дерзких решений, родившихся в совместной работе над сетом шеф-кондитера Академии Шоколада компании Barry Callebaut Вилфрида Овеля и шеф-повара ресторана "360" Дмитрия Лобанова. Гастрономический сет дополнили десерты, показавшие невероятную палитру вкусовых сочетаний Ruby с инжиром, лаймом, малиной, кокосом, маракуйей, смородиной, клюквой, ликерами и ароматными специями.

Между подачами блюд гости погружались в мир ощущений Ruby, дегустировали блюда с Ruby в абсолютной темноте, наслаждались джазом, чарующими ритмами танго и лучшим панорамным видом на Москву. Под руководством профессионального шоколатье от Barry Callebaut участники глазировали эскимо "Чистая линия" в Ruby и создавали изысканные шоколадные трюфели. Именно мороженое от "Чистой линии" и трюфели "Восхищение" от кондитерской фабрики "Волшебница" станут первыми продуктами с Ruby, которые появятся в широкой продаже.

Элиен Ван Стин, менеджер по глобальным исследованиям и разработкам Barry Callebaut: "Ruby – уникальный продукт, над которым 10 лет трудились исследовательские центры Barry Callebaut в Бельгии и Франции и Jacobs University Bremen в Германии, вложив в него всю страсть, знания и опыт 175-летнего непрерывного развития Barry Callebaut. Нам нужно было найти идеальный способ раскрыть естественные вкус и цветовой тон какао-бобов Ruby, и мы нашли его".

Элиен Ван Стин, менеджер по глобальным исследованиям и разработкам Barry Callebaut. Фото: пресс-служба 

Барт Де Гейнд, генеральный директор Barry Callebaut в России и СНГ: "Ruby – абсолютно новый продукт для российского рынка. Благодаря своему уникальному цвету и аромату он создает новый визуальный и вкусовой опыт, что особенно нравится поколению миллениалов, гурманам и гедонистам, а кондитеров и поваров вдохновляет на самые неожиданные сценарии его использования. Ruby не только хорош сам по себе, он может выступать ингредиентом новых продуктов, подчеркивая их сильные стороны. Мы надеемся, что эта инновация придется по вкусу россиянам, и они смогут открыть для себя всю гамму вкусов и настроений, которые способен подарить Ruby".

Барт Де Гейнд, генеральный директор Barry Callebaut в России и СНГ. Фото: пресс-служба

Финальным блюдом гастрономического сета стал совершенный десерт RUBY Cake от известного кондитера Динары Касько, специально приехавшей в столицу для участия в мероприятии. Именно Динара создавала уникальный десерт во время мировой премьеры Ruby в сентябре 2017 года в Шанхае. В этот раз в дополнение к её презентации Вилфрид Овель устроил шоу из приготовления изысканной эспумы на клубничном креме с ванильным кремю, шоколадным пудингом и гелем из чёрной смородины с карамелизованным Ruby.

Финальным блюдом гастросета стал RUBY Cake от известного кондитера Динары Касько, специально приехавшей в столицу для участия RUBY Night. Фото: пресс-служба 

Динара Касько, известный кондитер: "В своих десертах я всегда стараюсь удивлять точностью геометрических форм, оригинальностью сочетаний цветов и вкусов, создавая сложные десерты из базовых ингредиентов. Ruby в этом плане один из моих любимых "инструментов" для работы – он имеет сразу несколько уникальный свойств. Рубиновый от природы с ягодно-фруктовым вкусом, но созданный без добавления красителей и ягодных ароматизаторов – это само по себе потрясает и меняет наше представление о мире шоколада, что, конечно, помогает создавать такие же удивительные десерты".

Впервые гурманы со всего мира смогли попробовать Ruby в сентябре 2017 года в Шанхае. За свою короткую историю он уже не раз получал награды за инновационность в гастрономии в США и на Ближнем Востоке, был признан одним из важных продуктовых трендов 2019 года согласно исследованиям международных компаний Innova Market Insights and Foodbev, Nikkei Trendy и Harper's Bazaar. Сейчас Ruby можно найти в 50 странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии под более чем 60 брендами. Например, в Европе, в своей линейке продукты с Ruby уже имеют Kit Kat, Fazer, Magnum, Leonidas, Baci и другие известные компании.

Больше информации о Ruby вы найдете на https://rubychocolate.com

Расположенная в Цюрихе компания Barry Callebaut, годовой объем продаж которой в 2018/19 финансовом году составил около 7,3 миллиарда швейцарских франков (6,5 миллиарда евро/7,4 миллиарда долларов США) – ведущий мировой производитель высококачественного шоколада и какао-продуктов. Компания осуществляет полный цикл операций, от выращивания и обработки какао-бобов до производства готовых шоколадных продуктов высшего сорта, в том числе шоколадных начинок, украшений и различных видов глазури. У группы более 60 производственных объектов по всему миру, на которых трудятся более 12000 преданных своему делу специалистов разного профиля.

Группа Barry Callebaut обслуживает всю пищевую отрасль, от промышленных производителей продуктов питания до мастеров шоколадного ремесла и профессиональных потребителей шоколадного сырья, включая шоколатье, кондитеров, пекарей, гостиницы, рестораны и службы кейтеринга. Callebaut® и Cacao Barry® — два глобальных бренда, удовлетворяющие самые взыскательные потребности этих непревзойденных знатоков шоколада.

Компания Barry Callebaut своей приоритетной задачей считает переход к 2025 году на экологически ответственное производство какао, что позволит гарантировать непрерывные поставки в будущем и улучшить качество жизни фермеров. Компания поддерживает главную цель Фонда Cocoa Horizons Foundation: обеспечить устойчивое будущее для какао и шоколада.

6 декабря 2019, 15:22

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