В Химках стартуют матчи Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020

А в воскресенье
мы узнали имена счастливчиков, тех юных теннисистов, кто продолжит борьбу за титул
в стане сильнейших. Сразу два "академика" – Роман Харламов и Иван Грецкий
– в матчах финального раунда квалификации завоевали путевки в основу "Рождественского
Кубка". "Авангардист" Роман Харламов сломил сопротивление №6 посева
на данном этапе румына Тюдора Нарциса Поповичи – 6/4, 7/5, а Иван Грецкий разгромил
№5 посева на данном этапе, тезку Ивана Попова – 6/3, 6/0.
Из девушек-"академиков" в основной турнир пробилась обладательница wild card в квалификации Дарья Корешкова, на чемпионском тай-брейке вырвавшая победу у соотечественницы Арины Вараксиной – 6/4, 3/6, 10-4. Альбина Федулова уступила Ксении Логвин – 1/6, 4/6.
Не смогла пробиться в основу лидер посева в квалификации у девушек россиянка Полина Кайбекова, и это, пожалуй, главная сенсация матчей предварительного этапа. Кайбекова на чемпионском тай-брейке потерпела поражение от другой россиянки, Зои Левиной – 6/2, 1/6, 1-10.
Едва не остался за бортом основного турнира TE ONE SGM Christmas Cup 2020 U14 Super Categoryи первый сеяный в квалификации у юношей, представляющий Германию Николай Барсуков, одолевший Макария Оверченко (Россия, 13) – 6/7(4), 6/4, 10-6.
В оставшееся до парада участников время публику развлекал специально приглашенный диджей. А в 18:00, строго по расписанию, началась красочная церемония открытия.
После торжественного, под щелчки затворов фото и телекамер, построения участников турнира (российские участники, по традиции, самые многочисленные) и команды организаторов, с приветственной речью и напутственными словами к игрокам выступили генеральный директор Академии Александра Островского в Химках, Директор "Рождественского Кубка" Роман Орлач, специально приглашенный гость, 23-я ракетка мира, победитель "Кубка Кремля"-2019, полуфиналист в составе сборной России первого розыгрыша в новом формате Кубка Дэвиса-2019, Андрей Рублев, вице-президент ФТР Алексей Селиваненко и, конечно же, основной учредитель Академии, Александр Островский.
После того как прозвучал гимн России в исполнении девушек из вокально-эстрадного ансамбля "Глория", зрители и участники смогли насладиться световым танцевальным шоу в стиле Tron, участники которого предстали перед публикой в эффектных световых костюмах.
Затем свои трюки и мастерские навыки обращения с теннисным мячом и ракеткой под аплодисменты участников и публики продемонстрировал знаменитый теннисный фристайлер Стефан Божич.
В завершении церемонии бессменный рефери "Рождественского Кубка" Мадина Алимова объявила турнир TE ONE SGM Christmas Cup 2020 U14 Super Category официально открытым, после чего все отправились на улицу для запуска шаров желаний.
30 декабря помимо, непосредственно, спортивной составляющей турнира, будет богата на события и околотурнирная жизнь: во-первых, в 12:00 освободившихся от матчей участников соревнований, а также гостей мы ждем на мастер-класс от Stone Crab. В 14:00 состоится обучающий семинар Tennis Europe Junior School. А в 20:30 пройдет традиционная для понедельников на турнирах TE – встреча участников турнира и капитанов команд.