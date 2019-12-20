Hi-Tech Mail.ru запускает голосование за "Лучший гаджет 2019"

Пользователи Hi-Tech Mail.ru в десятый раз выберут своих фаворитов среди электроники за 2019 год. В списке номинантов представлены ведущие высокотехнологичные бренды в категориях: "смартфоны", "компьютеры", "камеры", "телевизоры", "гаджеты".
"2019 – переломный год для индустрии. В продажу поступил первый смартфон со складным экраном, и еще несколько на подходе. Появились первые 100+ МП камеры в смартфонах и рекордный зум, а производительность чипов для смартфонов превысила показатели компьютеров в ряде параметров. Так или иначе, именно смартфоны сейчас вернули интерес к технологиям. Из трендов этого года мы можем отметить популярность QLED технологии экранов телевизоров, начало проникновения 5G в высокотехнологичные сферы жизни – например, телемедицину и появление мощнейших компьютеров не столько для игр, сколько для создания контента", – комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям проекта Hi-Tech Mail.ru.
Отдать свой голос за понравившийся продукт можно будет в период с 20 декабря 2019 года по 30 января 2020 года. Результаты будут объявлены 31 января 2020 года.
В прошлом году в лучшие гаджеты выбирали более 130 тысяч пользователей рунета, отдав за них более 2 миллионов голосов. Информационными партнерами премии этого года стали Комсомольская правда, Дни.ру, Российская газета и LIFE.