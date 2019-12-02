Первые среди звезд: малоизвестные факты о жизни первооткрывателей космоса

Герои, гении, легенды, первооткрыватели… Но прежде всего – настоящие профессионалы, чей труд помог воплотить в жизнь желание человека познать космические тайны. Их истории легли в основу книг и фильмов, стали примером для миллионов.

А какими они были в повседневной жизни? Любили шутить? Боялись суеверий? Преодолевали трудности? Удивляли и удивлялись? Специально для вас мы собрали факты, которые не попадают в официальные биографии, но именно такие истории открывают нам космос и его покорителей по-новому. Ну а когда же еще делать такие открытия, как не в преддверии Нового года – праздника, который исполняет желания, дарит надежду и счастье и открывает удивительные возможности!

Давайте вспомним, как шутили, хулиганили, чем рисковали и что преодолевали те, благодаря кому звезды стали ближе.

Константин Циолковский: сам себе учитель

Основоположник теории межпланетных сообщений Константин Циолковский в 1868 году поступил учиться в Вятскую мужскую гимназию. Однако учеба шла очень тяжело: переболевший в детстве скарлатиной, он почти ничего не слышал. Учителя не смогли донести до юного Циолковского необходимые знания, поэтому он был отчислен за неуспеваемость, хотя и с характеристикой "… для поступления в техническое училище". Но в Высшее техническое училище в Москве Циолковский так и не поступил. В итоге после 1873 года он нигде не обучался, а занимался самостоятельно дома. Осенью 1879 года Циолковский экстерном сдал экзамены в Рязанской гимназии на звание учителя уездных училищ, а на следующий год его назначили преподавателем арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской губернии.

Сергей Королев: две счастливые монетки

Легендарный конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР Сергей Павлович Королев был человеком суеверным: не переносил, если при подготовке к старту на площадке оказывались женщины, и всегда носил в правом кармане пиджака две монетки, перебирал их, когда сильно волновался. А еще Королев не любил, если космические старты назначали на понедельник, и каждый раз добивался переноса. В итоге первые три года освоения космоса корабли по понедельникам не взлетали, но потом правило отменили. Потом, правда, от него отклонились, но после ряда ЧП понедельник стал официальным "нестартовым" днем. Это правило соблюдают до сих пор.

Юрий Гагарин: рост победе не помеха

Первого космонавта могли отчислить из летного училища. Дело в том, что у Гагарина никак не получалось правильно сажать самолет (тот постоянно "клевал" носом). Дело шло к отчислению. Не помогали ни тренировки, ни просьбы Гагарина, который всем твердил, что не может без неба. И тут произошло настоящее чудо: начальник училища обратил внимание на маленький рост Гагарина, а это обстоятельство влияло и на угол обзора. В итоге Гагарину подложили на кресло толстую подкладку и проблемы с посадкой исчезли. А училище он окончил с отличием.

Алексей Леонов: космос – место для шуток

Алексей Леонов не упустил возможности подшутить над американцами. В 1975 году вместе с Валерием Кубасовым он участвовал в советско-американской программе "Союз-Аполлон". США представляли Том Стаффорд и Дик Слейтон. Вот над ними-то и решил подшутить Леонов: в день стыковки 17 июля 1975 года он предложил выпить водки – за встречу. Долго американцев уговаривать не пришлось. Но "коварство" Леонова зашло еще дальше: в тубах с этикетками "водка" был сытный борщ. История сохранила фотографию этого розыгрыша.

Валентина Терешкова: самый непослушный космонавт

Валентина Терешкова оказалась непослушной. Во время полета в течение 3-дней она почти ничего не ела (были и другие "грехи": игнорировала некоторые инструкции, не сразу отвечала). Приземлившись, Терешкова раздала всю специальную космическую еду местным жителям, а сама, нарушив все указания (читай: приказы) врачей, пошла есть нормальную, земную (говорят, это была картошка и кумыс).

Геннадий Падалка: космический хиппи

Рекордсмен по пребыванию в космосе Геннадий Падалка всегда возвращался на Землю с длинными волосами. Никаких примет или традиций, просто он никогда не стрижется в космосе, начиная с самого первого полета. Хотя остальные – стригутся, кто машинкой, а кто ножницами. Падалка же однажды признался: "Мне просто нравится не стричься".

Светлана Савицкая: космос надо заслужить

Светлана Савицкая могла и не стать первой женщиной, которая вышла в открытый космос. Дело в том, что ее дважды выгоняли из Центра подготовки космонавтов. Причины были самые банальные: потерялась какая-то бумажка, не дошел какой-то приказ. В конце концов руководитель советской космической программы генеральный конструктор Валентин Глушко, по словам Савицкой, "гвоздь забил". И в результате она осталась и продолжила подготовку.

Анатолий Соловьев: потеряшки в космосе

Рекордсмен по количеству выходов в открытый космос Анатолий Соловьев как-то признался, что регулярно теряет вещи на орбите. Один раз пошел заниматься на беговой дорожке, а электронные часы снял и положил перед собой (время в космосе надо контролировать постоянно). Не просто положил, а закрепил. Но, видимо, не очень хорошо закрепил: часы в какой-то момент "ушли". Искал долго, изучил потоки воздуха, стал следить за тем, как от них зависит движение предметов. Более того, на часах был установлен будильник, поэтому регулярно прислушивался, ждал сигнала. Услышал сигнал и нашел часы аж через три месяца. В другой раз пропали очки, которые обнаружила только следующая экспедиция.

Валерий Поляков: космический повар

Автор рекорда по пребыванию в космосе в течение одного полета, Валерий Поляков, постарался вписать свою страницу в космическую Книгу о вкусной и здоровой пище. Однажды в полете он приготовил сюрприз двум другим членам экипажа, которые работали в открытом космосе. Сюрпризом был торт. Рецепт от Полякова прост: покрошить медовую коврижку, развести творог с орехами, добавить сок с мякотью и оставить в холодильнике.

Юрий Маленченко: браки совершаются на небесах

Российский космонавт заключил брак со своей женой-американкой, находясь на орбите. Ничто не предвещало: предложение невесте российский космонавт сделал за четыре месяца до полета, а свадьбу было решено сыграть в августе, после возвращения Юрия. Однако уже во время экспедиции было принято решение продлить полет почти до конца октября. Кто именно настоял на том, чтобы не переносить свадьбу, так до конца и не ясно. Но факт остается фактом: свадьба состоялась 10 августа, жених и невеста видели друг друга в мониторы, только вот кольца каждый надевал себе сам.

Подготовлено совместно с Оргкомитетом фестиваля "Путешествие в Рождество".

