Тысячи москвичей проведут праздники с Буратино

С 28 декабря по 7 января на сцене Культурного центра "Москвич" пройдет серия новогодних представлений от продюсерского центра "Триумф" – зрители увидят нашумевший мюзикл "Буратино" со звездой "Камеди вуман" Наталией Медведевой.

Сразу после премьеры, актриса призналась, что ей дорог и близок сказочный сюжет и роль Лисы Алисы, над которой она работала с большим интересом: "Конечно же, победит добро, а незадачливые лиса и кот опростоволосятся. Но эти сказочные мошенники настолько ироничны и харизматичны, что их необычайно интересно играть, а публике – за ними наблюдать!". Ярким дополнением к образу самой эксцентричной Лисы стал замысловатый костюм, который, по мнению Наталии, достоин демонстрации на мировых подиумах.

Сказочный мюзикл, поставленный по мотивам книги Алексея Толстого – это ультрасовременный ремейк знаменитого советского фильма "Приключения Буратино". Спектакль полон сюрпризов: Карабас-Барабас теперь не просто доктор кукольных наук, а эффективный менеджер, лиса Алиса и кот Базилио – предприимчивые мечтатели, жаждущие блистать на сцене, а трехсотлетняя черепаха Тортилла – джаз-дива, которой помогают хранители золотого ключика – крепкие и проворные черепашки.

Впервые в России известная сказка о деревянном мальчишке и его приключениях поставлена в уникальном итальянском жанре – комедии Дель арте, рожденной из талантливой импровизации уличных артистов. Также зрители станут свидетелями комичных погонь за мыльными пузырями, головокружительных трюков, зажигательных танцев и, конечно, смогут подпевать артистам знакомые с дества и самые душевные в мире песни на музыку Алексея Рыбникова! И, разумеется, в финале главный герой и его друзья попадут в волшебный мир за "маленькой дверцей", которую откроет золотой ключик, подаренный премудрой черепахой.

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