В "Сокольниках" с размахом прошел гастрономический фестиваль "Гренадин"

В минувшие выходные, 18 и 19 августа, в парке "Сокольники" состоялся гастрономический фестиваль "Гренадин". Грандиозный праздник еды и развлечений, прошедший в рамках Туристской недели регионов России, посетило около 250 000 человек.

Традиционно, лето в Москве – фестивальная пора. Однако гастрономический фестиваль "Гренадин" в парке "Сокольники" по праву можно считать самым масштабным событием уходящего лета. Попробовать угощения со всех уголков мира пришли около 250 000 гостей, что является абсолютным рекордом августа среди фестивалей еды и развлечений в Москве. Все самое вкусное, полезное и оригинальное было представлено для гостей: национальная выпечка, мед с пасек различных регионов России, сыры, всевозможные виды мяса, – медвежатина, лосятина, бобрятина, фаст-фуд, мороженое и даже "космическая" еда в тюбиках!

Открылся фестиваль праздничным карнавальным шествием, в котором приняли участие все желающие. Участники шествия были одеты в оригинальные костюмы различных эпох – здесь были и стиляги, и акробаты, и даже танцор капоэйры. Карнавальное шествие сразу задало праздничный настрой на два дня вперед.

На главной сцене фестиваля выступили именитые артисты и начинающие творческие коллективы: победитель ТВ-проекта "Живой звук" на канале Россия Анна Артынюк, певица Настя Романова с летним хитом "Забери меня мама домой", легенда группы "Пропаганда", а сейчас успешная соло-певица Букатара и многие другие.

Более двухсот участников фестиваля удивляли гостей своими гастрономическими шедеврами. На главной сцене была представлена самая гигантская докторская колбаса от компании "Раменский деликатес" длиною 1 метр и весом около 40 кг. Чем не заявка в книгу Рекордов Гиннеса?

Партнер фестиваля – компания "Помидорка" всем желающим предсказывала будущее с помощью "помидорки счастья" и угощала вкусным гаспачо. Мини-фабрика необычных сладостей "Ульянкина мастерская" порадовала облачно-нежным, воздушным и просто тающим во рту лакомством "Сахарная нить", вложив в рецепт всю доброту русской души.

Участник из Ивановской области, сыроварня "Тремасов" разыграла настоящую сыроварню, стоимостью 50 000 рублей. Победитель очень был рад необычному подарку!

Организатор фестиваля, компания "Аспект", уделила большое внимание экологической составляющей праздника. На территории парка "Сокольники" в эти дни использовались только многоразовые эко-стаканчики.

С уверенностью можно сказать, что праздник еды и развлечений, гастрономический фестиваль "Гренадин" удался! Все гости остались довольны и сыты, получив заряд положительной энергии на предстоящую осень.