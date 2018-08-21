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Пресс-релизы

В "Сокольниках" с размахом прошел гастрономический фестиваль "Гренадин"

Фото: Пресс-служба
В минувшие выходные, 18 и 19 августа, в парке "Сокольники" состоялся гастрономический фестиваль "Гренадин". Грандиозный праздник еды и развлечений, прошедший в рамках Туристской недели регионов России, посетило около 250 000 человек. 
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Традиционно, лето в Москве – фестивальная пора. Однако гастрономический фестиваль "Гренадин" в парке "Сокольники" по праву можно считать самым масштабным событием уходящего лета. Попробовать угощения со всех уголков мира пришли около 250 000 гостей, что является абсолютным рекордом августа среди фестивалей еды и развлечений в Москве. Все самое вкусное, полезное и оригинальное было представлено для гостей: национальная выпечка, мед с пасек различных регионов России, сыры, всевозможные виды мяса, – медвежатина, лосятина, бобрятина, фаст-фуд, мороженое и даже "космическая" еда в тюбиках!

Фото: Пресс-служба

Открылся фестиваль праздничным карнавальным шествием, в котором приняли участие все желающие. Участники шествия были одеты в оригинальные костюмы различных эпох – здесь были и стиляги, и акробаты, и даже танцор капоэйры. Карнавальное шествие сразу задало праздничный настрой на два дня вперед.

Фото: Пресс-служба

На главной сцене фестиваля выступили именитые артисты и начинающие творческие коллективы: победитель ТВ-проекта "Живой звук" на канале Россия Анна Артынюк, певица Настя Романова с летним хитом "Забери меня мама домой", легенда группы "Пропаганда", а сейчас успешная соло-певица Букатара и многие другие.

Фото: Пресс-служба

Более двухсот участников фестиваля удивляли гостей своими гастрономическими шедеврами. На главной сцене была представлена самая гигантская докторская колбаса от компании "Раменский деликатес" длиною 1 метр и весом около 40 кг. Чем не заявка в книгу Рекордов Гиннеса? 

Фото: Пресс-служба

Партнер фестиваля – компания "Помидорка" всем желающим предсказывала будущее с помощью "помидорки счастья" и угощала вкусным гаспачо. Мини-фабрика необычных сладостей "Ульянкина мастерская" порадовала облачно-нежным, воздушным и просто тающим во рту лакомством "Сахарная нить", вложив в рецепт всю доброту русской души.

Участник из Ивановской области, сыроварня "Тремасов" разыграла настоящую сыроварню, стоимостью 50 000 рублей. Победитель очень был рад необычному подарку!Фото: Пресс-служба

Организатор фестиваля, компания "Аспект", уделила большое внимание экологической составляющей праздника. На территории парка "Сокольники" в эти дни использовались только многоразовые эко-стаканчики.

С уверенностью можно сказать, что праздник еды и развлечений, гастрономический фестиваль "Гренадин" удался! Все гости остались довольны и сыты, получив заряд положительной энергии на предстоящую осень.     

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