В Анталье пройдет Международный Фестиваль Уличной Еды

В турецком городе Анталья, с 7 по 9 сентября 2018 года, под эгидой Торгово-Промышленной Палаты и Палаты Ремесленников города Анталья, при поддержке Министерства Культуры и Туризма Турции и туроператора Coral Travel пройдет Международный Фестиваль Уличной Еды. Более 200 блюд из 15 стран объединят местных жителей и туристов города, представляя им вкусы кухонь со всего мира.

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