В Анталье пройдет Международный Фестиваль Уличной Еды
Фестиваль пройдет на площади 10000 м2, рядом с парком Актюр, напротив Торгового Центра Migros. Его участниками станут представители России, Турции, Узбекистани, Италии, Франции, Германии, Филиппин, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Индонезии, Шри-Ланки, Ирана, Китая, Индии, Ливани и Марокко. По мнению организаторов, предстоящее мероприятие внесет большой вклад в региональную экономику.
Международный Фестиваль Уличной Еды будет работать для посетителей с 12 до 23 часов. Самый "вкусный" праздник города планирует принять более 60 тысяч гостей.
Все участники мероприятия будут готовить и продавать блюда на специализированных фуд-траках, палатках, передвижных ларьках. Гости Фестиваля смогут не только попробовать массу различных блюд, но и увидеть выступления уличных артистов и принять участие в развлекательных мероприятиях. Организаторы приготовили увлекательные соревнования, мастер-классы от знаменитых шеф-поваров, которые будут интересны не только настоящим гурманам, но и самым маленьким посетителям.
Туристы, путешествующие в Турцию с "Корал Тревел", смогут попасть на Фестиваль совершенно бесплатно. Вход на площадку проведения Международного Фестиваля Уличной Еды будет осуществляться для них по туристическим ваучерам. Кроме того, всем посетителям Фестиваля будет представлена специальная скидка в парк развлечений "Актюр".
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