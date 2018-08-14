Кулинарный сувенир от Kandolhu Maldives
Известно, что кухня – самый быстрый способ узнать чужую культуру, ведь еда – способ рассказать о том, что важно. На курорте Kandolhu позаботились о гастрономических воспоминаниях своих гостей. Шеф-повар отеля Микаэль Фарина выпустил поваренную книгу "HIHsaaKURUN", где собрал лучшие рецепты, напоминающие о райском острове.
Иллюстрации и рецепты помогут вам воспроизвести на своей кухне те блюда, что вам больше всего понравились во время отдыха в Kandolhu. А разнообразия тут хватает: в основном ресторане "a la carte" The Market можно попробовать блюда местной и интернациональной кухни, в расслабленной атмосфере Olive – современную интерпретацию средиземноморской кухни, всевозможные блюда со свежевыловленными морепродуктами – в Sea Grill, а Banzai порадует вас японскими деликатесами.
К слову, можно даже отправиться в гастрономическое путешествие по Латинской Америке – этой весной на курорте открылся пятый ресторан Ata-Roa, который соединил в своей кухне культуры Мексики и Перу. Вас ждут севиче и тако, а процесс приготовления – настоящее фуд-шоу. Все блюда готовятся на глазах гостей, поэтому можно увидеть, как правильно применять тот или иной ингредиент, чтобы потом попробовать исполнить блюда дома.
Выбирайте то, что придется вам по душе, листайте страницы кулинарного путеводителя и экспериментируйте, чтобы удивить себя и гостей.
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