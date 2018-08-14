Кулинарный сувенир от Kandolhu Maldives

Как говорил Ганс Христиан Андерсен, "путешествовать – значит жить". И это абсолютная правда – познание мира и новых культур расширяет наши взгляды и внутренние горизонты. Чтобы сохранить важные моменты не только в памяти, мы привозим из путешествий сувениры, которые становятся своеобразными телепортами, способными вернуть нас туда, где нам так понравилось.

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