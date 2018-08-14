Интернет-банк Московского Кредитного банка стал еще удобнее
Кроме того, для удобства клиентов в интерефейс добавлен индикатор лимита бесплатного снятия наличных. Клиенты с действующим пакетом услуг могут бесплатно снимать собственные денежные средства в банкоматах любых банков на территории РФ. Ежемесячный бесплатный лимит снятий в сторонних банкоматах составляет 30 000 рублей (эквивалент в валюте). При этом сумма одной операции должна быть не менее 3 000 рублей (эквивалент в валюте).
Условия снятия средств в банкоматах банка и банкоматах банков-партнеров остаются без изменения и доступны на сайте.
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