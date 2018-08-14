Интернет-банк Московского Кредитного банка стал еще удобнее

Московский Кредитный банк обновил интернет-банк для физических лиц "МКБ Онлайн". Теперь в личном кабинете можно осуществлять переводы по номеру телефона внутри банка по всем картам. Такая же функция доступна пользователям в "МКБ Мобайл" с начала июня.

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