Никель примет международный фестиваль спорта и культуры
Спортивно-культурное мероприятие организовано Московской федерацией парусного спорта и Фондом "Живая классика". Генеральный партнер фестиваля – компания "Норникель".
В календарном плане фестиваля – более 80 спортивных и культурных мероприятий. На берегу реки Шунийоки, организована Фестивальная пристань, где будут сосредоточены активности, связанные с SAP-серфингом.
Центр "Вторая школа" и визит-центр заповедника "Пасвика" примут мероприятия культурной части фестиваля. Организаторы надеются, что фестиваль станет новым центром притяжения на пограничном перекрестке между Россией и Норвегией, разнообразит жизнь приграничья и позволит по-новому взглянуть на его культурный и туристический потенциал.
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