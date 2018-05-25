Фанаты Marvel обнаружили неожиданное камео в "Черной Пантере"

Пересмотрев отшумевшую в кинотеатрах "Черную пантеру" у себя дома, поклонники начали замечать новые детали фильма. Поводом для громкого обсуждения стала строчка в титрах, опубликованная одним пользователем в Twitter. Он задается вопросом, кто такой Griot и как все зрители могли пропустить появление на экране комика Тревора Ноа – ведущего популярной американской передачи The Daily Show.
Оказывается, Griot, как и Джарвис в "Железном Человеке" и Карен в блокбастере "Человек-паук: Возвращение домой", – это искусственный интеллект, которому и подарил свой голос Тревор Ноа. В частности, он озвучил систему, которую Шури разработала для дистанционного управления кораблем, на котором Эверетт Росс (Мартин Фримен) летит в финале фильма.
Для любителей пасхалок в России онлайн-кинотеатр ivi выпустил "Черную пантеру" с дополнительным часовым материалом. Кроме того, в честь 10-летия киностудии до 3 июня на сайте ivi действует скидка 35% на подборку фильмов Marvel.
Продукты из новой коллекции гарантируют глубокое увлажнение и мастхэв-уход
В этом году мероприятие посвящается русскому балету
На аэродроме Конаково завершился стартовый этап Кубка мира по вертолетным гонкам в дисциплинах "Слалом" и "Развозка грузов"
Похоронившая мужа Флоранс рассказала о новом счастье
Кончина главной свахи принесет наследникам неплохие дивиденды
Певица обозвала хамами сливших в Сеть ролик
Виталину гонят в шею из больницы