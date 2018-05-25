Фанаты Marvel обнаружили неожиданное камео в "Черной Пантере"

Иногда камео в фильмах настолько засекречено, что зрители далеко не сразу понимают, что в фильме сыграл тот или иной актер. Но только не зрители Marvel, которые уже давно привыкли к большому количеству подводных камней в фильмах, выпускаемых студией. Одним из последних неожиданных появлений за десять лет существования студии является камео Мэтта Деймона, сыгравшего Локи в театральной постановке в "Тор: Рагнарек".



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