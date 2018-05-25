Фестиваль музеев пройдет в Московском Дворце пионеров
Около 30 музеев-участников олимпиады представят свои площадки. Для гостей мероприятия пройдет Школьники и родители смогут поучаствовать в мастер-классах, играх и викторинах, посмотрят выставки и проверят навыки ориентирования на местности вместе с организаторами игры "Познай свой город".
На торжественной церемонии наградят победителей и призеров по номинациям, победителей и призеров конкурсов и школьников, успешно выступивших на призовой игре, прошедшей 12 мая. В этом году более 135 тысяч человек приняли участие в основном этапе олимпиады и более 10 тысяч – в призовой игре. Ребят принимали свыше 200 музеев, парков и усадеб. Число победителей основного этапа превысило 63,5 тысячи школьников.
Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" проводится с 2013 года. Для школьников – это возможность показать свои способности, расширить кругозор и посетить много новых мест. Организаторами выступают Департамент образования города Москвы совместно с Департаментом культуры города Москвы. Координирует проведение олимпиады Центр педагогического мастерства.
Основной тур олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" проходил с сентября по март. В это время учащиеся вместе с учителями и родителями посещали музеи, парки и усадьбы Москвы. Новый сезон олимпиады стартует уже 1 сентября. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте.
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