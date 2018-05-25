Энрике Иглесиас даст единственный концерт в Москве
Энрике Иглесиас пленил сердца миллионов во всем мире и достиг ошеломляющего успеха, став настоящей легендой современности. Дебютный альбом "Enrique Iglesias", вышедший в 1995 году, всего за неделю был распродан тиражом в 1 миллион копий. В 2014 году певец выпустил альбом "SEX & LOVE" и хит "Bailando", который входит в Топ-10 самых популярных видео на ютубе за всю историю с 2,4 миллиардами просмотров. В общей сложности за свою карьеру Энрике Иглесиас выпустил 10 студийных альбомов, в дополнение к двум сборникам с его хитами. Общий же объем продаж альбомов известного исполнителя превысил 170 миллионов копий.
В начале 2017 года Энрике выпустил сингл "Súbeme La Radio" при участии пуэрториканского дуэта Zion y Lennox и кубинского певца Descemer Bueno. Клип, опубликованный на канале YouTube, взорвал интернет уже в первые часы и собрал почти 900 миллионов просмотров на данный момент. Объехав европейские и североамериканские страны, а также побывав с серией шоу в Африке, Азии и Южной Америке, Энрике Иглесиас готовится выступить на своем единственном шоу в России, в Москве! Уже более 1,5 миллиона поклонников имело возможность видеть незабываемое шоу Энрике!
Энрике Иглесиас также имеет богатую коллекцию престижных музыкальных наград: American Music Awards, Ace Awards, ASCAP, ASCAP среди композиторов, Billboard Awards, World Music Awards, Grammy’s ®, Latin Grammy Awards, NRJ Music Awards, Premio La Nuestro, Premios Eres, Рremio TV Novelas и многие другие. Являясь одним из самых популярных поп-звёзд современности, певец развивает свое творчество, добавляя все новые находки, интересные элементы и исследуя новые источники вдохновения.
Все концерты в Москве этого потрясающего артиста сопровождал огромный успех. Обладателю самых престижных музыкальных премий и наград, каждый концерт которого становится незабываемым ярким шоу, всегда есть чем удивить даже самую искушенную публику. Суперхиты жаркого лета, зажигательные ритмы, бархатный голос Энрике поднимут всем настроение, заставят взглянуть на мир с оптимизмом и зарядят неимоверной порцией позитива.
Энрике Иглесиас – Москва, Россия – Крокус Сити Холл
1 июня 2018 года
Начало мероприятия: 20.00
Возрастной ценз: 12+
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