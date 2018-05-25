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Пресс-релизы

Энрике Иглесиас даст единственный концерт в Москве

Фото: Пресс-служба
Международная суперзвезда нашего времени, один из самых продаваемых и влиятельных артистов, многократный победитель премии "Грэмми" и "American Music Awards", кумир миллионов, красивый, обаятельный и талантливый – Энрике Иглесиас выступит с единственным концертом в Москве 1 июня 2018 года в "Крокус Сити Холле" в рамках мирового турне. 
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Энрике Иглесиас пленил сердца миллионов во всем мире и достиг ошеломляющего успеха, став настоящей легендой современности. Дебютный альбом "Enrique Iglesias", вышедший в 1995 году, всего за неделю был распродан тиражом в 1 миллион копий. В 2014 году певец выпустил альбом "SEX & LOVE" и хит "Bailando", который входит в Топ-10 самых популярных видео на ютубе за всю историю с 2,4 миллиардами просмотров. В общей сложности за свою карьеру Энрике Иглесиас выпустил 10 студийных альбомов, в дополнение к двум сборникам с его хитами. Общий же объем продаж альбомов известного исполнителя превысил 170 миллионов копий.  

Фото: Пресс-служба

В начале 2017 года Энрике выпустил сингл "Súbeme La Radio" при участии пуэрториканского дуэта Zion y Lennox и кубинского певца Descemer Bueno. Клип, опубликованный на канале YouTube, взорвал интернет уже в первые часы и собрал почти 900 миллионов просмотров на данный момент. Объехав европейские и североамериканские страны, а также побывав с серией шоу в Африке, Азии и Южной Америке, Энрике Иглесиас готовится выступить на своем единственном шоу в России, в Москве! Уже более 1,5 миллиона поклонников имело возможность видеть незабываемое шоу Энрике!  

Фото: Пресс-служба

Энрике Иглесиас также имеет богатую коллекцию престижных музыкальных наград: American Music Awards, Ace Awards, ASCAP, ASCAP среди композиторов, Billboard Awards, World Music Awards, Grammy’s ®, Latin Grammy Awards, NRJ Music Awards, Premio La Nuestro, Premios Eres, Рremio TV Novelas и многие другие. Являясь одним из самых популярных поп-звёзд современности, певец развивает свое творчество, добавляя все новые находки, интересные элементы и исследуя новые источники вдохновения.  

Все концерты в Москве этого потрясающего артиста сопровождал огромный успех. Обладателю самых престижных музыкальных премий и наград, каждый концерт которого становится незабываемым ярким шоу, всегда есть чем удивить даже самую искушенную публику. Суперхиты жаркого лета, зажигательные ритмы, бархатный голос Энрике поднимут всем настроение, заставят взглянуть на мир с оптимизмом и зарядят неимоверной порцией позитива.

Энрике Иглесиас – Москва, Россия – Крокус Сити Холл 

1 июня 2018 года 

Начало мероприятия: 20.00 

Возрастной ценз: 12+ 

25 мая 2018, 11:11
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