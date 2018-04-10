Pantene предлагает обменять свой старый шампунь на новый

Красота и гордость каждой девушки – это ее волосы. Но по статистике только 1 из 10 современных женщин довольна состоянием и внешним видом своих волос. Pantene совершил революцию в мире шампуней и проводит этой весной суперакцию в 11 городах России!



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