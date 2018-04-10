Pantene предлагает обменять свой старый шампунь на новый
Чтобы попробовать уникальную новинку от Pantene, не нужно ждать, пока закончится старый шампунь. Любая девушка может сделать подарок своим волосам, наполнив их силой и красотой вместе с новой формулой Pantene – принести свой старый шампунь, чтобы обменять его на новый Pantene. Подробнее можно узнать на официальной страничке акции в интернете.
А 14 апреля состоится День красоты Pantene с участием посла бренда двукратным призером Олимпийских игр 2018 года, фигуристкой Евгенией Медведевой. В этот день в торговом центре "Авиапарк" все желающие смогут обменять свой старый шампунь на новый Pantene с инновационной формулой Pro-V Nutrient Blends™ и лично испытать, что такое сильные волосы Pantene.
В рамках Дня красоты Pantene гостей ждет много интересного:
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