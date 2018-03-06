Финал премии "Пальмовая ветвь" пройдет в Москве
Весь день на главной сцене фестиваля – авторы новых оригинальных ресторанных концепций, появившихся в 2017-м, из разных городов страны. В режиме нон-стоп владельцы, шеф-повара, идеологи и пиарщики самых свежих ресторанных проектов будут обсуждать тенденции развития ресторанной индустрии, раскрывать свои уникальные бизнес-кейсы, делиться опытом использования разных стратегий и показывать, как готовить актуальную еду, которая приносит деньги. В главном ресторанном интенсиве года примут участие ключевые фигуры 11-ти ресторанов, открытых в 2017 году и вошедших в национальный финал премии "Пальмовая ветвь" этого года.
Рестораны-участники PalmaFest-2018:
Кульминацией события станет выбор лучшей ресторанной концепции года. Во время грандиозного гала-ужина будет проведено голосование, где присутствующие в зале участники фуд-индустрии выберут победителя. Обладатель золотой "Пальмовой ветви ресторанного бизнеса"-2017 представит Россию на международном конкурсе Palm d’Or в Париже.
В России премия "Пальмовая ветвь" будет вручаться уже в 13 раз. Согласно международным правилам премии, на первом этапе эксперты Leaders Club Russia отобрали оригинальные ресторанные концепции, появившиеся в течение года в разных городах России. Затем из Топ-80 новых ресторанов экспертный совет премии выбрал финалистов, которые и будут бороться за звание лучшей ресторанной концепции страны 2017 года на торжественной церемонии "Пальмовая ветвь". Кроме золотой, серебряной и бронзовой наград, в финале премии будут объявлены лучшие ресторанные концепции по версии участников онлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru, которое продлится до 22 апреля. Рестораны-победители в своих номинациях станут обладателями престижной награды "Пальмовая ветвь. Выбор рестораномана".
Уже сейчас у вас есть возможность отдать свой голос за любимый ресторан в любой из восьми номинаций:
Фестиваль PalmaFest ежегодно собирает более 600 посетителей, предлагая профессионалам ресторанного рынка сфокусироваться на новых идеях для бизнеса, обменяться опытом с коллегами, познакомиться с новыми продуктами и технологиями. Программа PalmaFest устроена таким образом, чтобы за один день участники форума могли познакомиться с разными бизнес-кейсами, выяснить как функционирует та или иная ресторанная модель, проследить процесс создания конкретного заведения, увидеть как готовится еда, которая приносит деньги и попробовать на вкус самые передовые поварские решения.
Премия "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса" – престижная международная награда, присуждаемая лучшей ресторанной концепции года. Премию с 1993 года вручает авторитетная европейская ассоциация The Leaders Club International. Ежегодно за статус лучшей ресторанной концепции ведут борьбу рестораны Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России. Основные критерии данной премии – открытие первого ресторана с данной концепцией в период предыдущего календарного года, креативность, оригинальность и новизна концепции, быстрая окупаемость проекта и потенциальная возможность тиражирования концепции.
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