Финал премии "Пальмовая ветвь" пройдет в Москве

Битва за "Оскар" 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Вторник 6 марта
Лента новостей
14:37
Найдены новые опасности диабета
14:33
Володина признали самым популярным человеком в Саратовской области
14:30
Ведущая устроила скандал в прямом эфире
14:28
Бузова гробит здоровье ради мамы
14:21
У Киркорова объявился рожденный любовницей сын
14:06
Водитель Mercedes сбил москвичку из-за парковочного места
13:57
Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова
13:54
Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова
13:43
В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч
13:28
На месте Московского судоремонтного завода построят жилье
13:16
Маша Малиновская: Я принимаю кое-что запрещенное
13:14
Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков
12:44
Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции
12:41
Названы самые водостойкие смартфоны
12:25
Взлохмаченной Пугачевой подарили мартовских котов
12:23
Гостиницу в Олимпийском проезде откроют к ЧМ-2018
12:19
Советы экспертов по выбору цветов на 8 Марта
12:12
Как выбрать букет на 8 Марта
12:02
Что у него в трусах: тощего Билана обвинили в разврате
12:02
"ЕР" сверила часы с муниципалитетами
12:01
Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018
11:56
Под Москвой трое приезжих избили охранника магазина
11:47
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
11:45
57-летнему Грудинину нашли молодую невесту на корпоративе
11:26
Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома
11:22
Малиновский после гей-скандала показал свою девушку
11:09
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
11:01
Найден последний свидетель убийства на перевале Дятлова
10:54
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала
10:46
Овечка подружилась с лабрадором и решила стать собакой
10:45
Располневшая Алина Кабаева прячет живот
10:35
Мазур из-за угроз Первого канала отреклась от Джигарханяна
10:31
Москвичам разрешили бесплатно парковаться в центре
10:24
Интернет заменил россиянам секс и водку
10:21
Россиянин поскандалил с женой в такси и задушил ее
10:08
Почему девелоперы выбирают генподрядные организации
10:05
Ротару утерла нос обхамившей всех Пугачевой
09:47
В России запретят ходить в кино без паспорта
09:29
В Подмосковье застрелили спонсора хоккейного клуба
09:18
Певица Сати Казанова ждет ребенка
09:18
"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
09:07
Убивший 19 женщин полицейский из Новосибирска умрет в тюрьме
08:41
Под Москвой мужчина заманил девушку в гараж и изнасиловал
08:41
Газовая война с Украиной больно ударит по россиянам
08:37
После рождения сына Дапкунайте оформила развод
08:28
Наркоман убил мать Элины Мазур
08:21
Медведева высказалась о смене тренера и отъезде из России
23:26
Назван лучший ресторан морской кухни
22:11
В Турции незаконно задержали четверых россиян
21:58
Газовый демарш: Порошенко приползет на коленях к Путину
21:56
Школьникам сократили каникулы
21:55
Медведева хочет выступать за другую страну после трагедии на Олимпиаде
21:23
В Москву к 8 марта придет потепление
21:18
Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
21:12
Многодетная Акиньшина показала фигуру в купальнике
20:52
Эскортница Рыбка всплыла в скандале с Трампом
20:48
В центре Донецка взорвался автомобиль
20:39
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
20:19
К чему снится кошка
19:55
Обезумевший Маколей Калкин высмеял "Оскар"
19:27
Нарядившийся 54-летний Зверев: Из меня секс так и прет!
19:25
Знаменитая актриса отказалась говорить по-русски
19:06
78-летний Виторган заплакал при родах жены
18:49
Медведева пошла по пути Липницкой и бросила Тутберидзе
18:49
В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%
18:47
Трамп закатил истерику после слов Путина
18:32
Заморозивший Украину Порошенко снова грозит России
18:18
В Подмосковье автобус столкнулся с иномаркой
18:08
Ягудин молится о состоянии Медведевой
18:07
Раскрыт способ остановить смерть мозга
17:54
Под Оренбургом дерзко ограбили водителя маршрутки
17:38
Почему советы друзей мешают строить отношения
17:22
Ксения Собчак копирует Меланью Трамп
16:48
Володин осудил политизированность спорта и искусства
16:45
В Петербурге девушку переехали два раза подряд
16:35
"Вот это окорочка": раздетая Самбурская произвела фурор
16:34
Диетологи удивили новым открытием о вреде соли
16:33
Как избежать ранней потери зубов
16:19
Двум вузам в Москве и Петербурге запретили принимать студентов
16:13
Максакова откровенно высказалась о романе с Грудининым
16:11
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
15:56
Орбакайте обнародовала видео с выпивающим Галкиным
15:44
Найден неожиданный способ победить голод
15:41
В России создали iPhone с изображением ядерной ракеты
15:39
Финалистку конкурса "Миссис Россия" поймали на продаже секс-рабыни
15:29
На юге Москвы разбились инкассаторы
15:13
Захарова предсказала Украине страшный конец
15:07
На Патриках появилось новое винное место
15:06
Как укрепить отношения с помощью ссор
15:03
Как защитить здоровье в период эпидемий
15:00
В Киеве рассказали о бегстве Порошенко после побоища у Рады
14:57
Разбитый корабль пришельцев обнаружили в Антарктике
14:55
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
14:36
Десятки тысяч россиян рискуют остаться без пенсий
14:34
Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
14:32
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
14:30
Тренера Загитовой предупредили о ее связи с Капризовым
14:25
Что читают женщины
14:15
Газовая война с Украиной: мифы и реальность
14:10
Возмущенная Собчак устроила демарш в ЦИКе
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Акушер-гинеколог объяснила "нереальные" роды 56-летней жены Виторгана
Собчак поймали на лжи после нападения
Пресс-релизы

Финал премии "Пальмовая ветвь" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба
23 апреля 2018 года в ТКЗ "Мир" состоится 5-й фестиваль ресторанных концепций PalmaFest, а также финал премии "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса", где будет выбрана лучшая российская ресторанная концепция года. 
прочитано 276 раз

Весь день на главной сцене фестиваля – авторы новых оригинальных ресторанных концепций, появившихся в 2017-м, из разных городов страны. В режиме нон-стоп владельцы, шеф-повара, идеологи и пиарщики самых свежих ресторанных проектов будут обсуждать тенденции развития ресторанной индустрии, раскрывать свои уникальные бизнес-кейсы, делиться опытом использования разных стратегий и показывать, как готовить актуальную еду, которая приносит деньги. В главном ресторанном интенсиве года примут участие ключевые фигуры 11-ти ресторанов, открытых в 2017 году и вошедших в национальный финал премии "Пальмовая ветвь" этого года.

Фото: пресс-служба

Рестораны-участники PalmaFest-2018:

  • Гастроцентр Зарядье (Москва)
  • Пирог мясника (Москва)
  • Матрешка (Москва)
  • Жадина-Говядина (Москва)
  • [KU:] рамен изакая бар (Москва)
  • Колбасный цех (Москва)
  •  Community (Москва)
  • Замес (Екатеринбург)
  • Doctor Whisky (Ялта)
  • Orthodox Bar (Санкт-Петербург)
  • Камчатка Local Kitchen (Петропавловск-Камчатский)

Кульминацией события станет выбор лучшей ресторанной концепции года. Во время грандиозного гала-ужина будет проведено голосование, где присутствующие в зале участники фуд-индустрии выберут победителя. Обладатель золотой "Пальмовой ветви ресторанного бизнеса"-2017 представит Россию на международном конкурсе Palm d’Or в Париже.

Фото: пресс-служба

В России премия "Пальмовая ветвь" будет вручаться уже в 13 раз. Согласно международным правилам премии, на первом этапе эксперты Leaders Club Russia отобрали оригинальные ресторанные концепции, появившиеся в течение года в разных городах России. Затем из Топ-80 новых ресторанов экспертный совет премии выбрал финалистов, которые и будут бороться за звание лучшей ресторанной концепции страны 2017 года на торжественной церемонии "Пальмовая ветвь". Кроме золотой, серебряной и бронзовой наград, в финале премии будут объявлены лучшие ресторанные концепции по версии участников онлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru, которое продлится до 22 апреля. Рестораны-победители в своих номинациях станут обладателями престижной награды "Пальмовая ветвь. Выбор рестораномана".

Уже сейчас у вас есть возможность отдать свой голос за любимый ресторан в любой из восьми номинаций:

  • Закусочная 2.0
  • Мультиформат
  • Глобально локальные
  • Smart casual
  • Новый взгляд на традицию
  • Наше море
  • Дым с огнем
  • Только вино

Фестиваль PalmaFest ежегодно собирает более 600 посетителей, предлагая профессионалам ресторанного рынка сфокусироваться на новых идеях для бизнеса, обменяться опытом с коллегами, познакомиться с новыми продуктами и технологиями. Программа PalmaFest устроена таким образом, чтобы за один день участники форума могли познакомиться с разными бизнес-кейсами, выяснить как функционирует та или иная ресторанная модель, проследить процесс создания конкретного заведения, увидеть как готовится еда, которая приносит деньги и попробовать на вкус самые передовые поварские решения. 

Фото: пресс-служба 

Премия "Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса" – престижная международная награда, присуждаемая лучшей ресторанной концепции года. Премию с 1993 года вручает авторитетная европейская ассоциация The Leaders Club International. Ежегодно за статус лучшей ресторанной концепции ведут борьбу рестораны Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России. Основные критерии данной премии – открытие первого ресторана с данной концепцией в период предыдущего календарного года, креативность, оригинальность и новизна концепции, быстрая окупаемость проекта и потенциальная возможность тиражирования концепции. 

6 марта 2018, 12:50
ПРЕСС-РЕЛИЗ
6 марта 2018
просмотры: 123

Юрий Грымов сделал предложение кандидатам в президенты

На имя каждого из кандидатов в кассах театра будут зарезервированы по 2 билета

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 марта 2018
просмотры: 123

Школьникам показали будущее

Более 500 школьников и их родителей посетили мероприятие по профориентации "МОСОБЛГАЗ – приглашение в будущее!"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 марта 2018
просмотры: 123

Форум "Коллекции России" и антикварная ярмарка пройдут в ЦДХ

Мероприятие пройдет под патронатом Министерства культуры Российской Федерации

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 марта 2018
просмотры: 123

ЦКАД-5: Группа компаний "АРКС" приступила к возведению последней опоры на мосту через реку Истра

Строители уже приступили к монтажу балок в пролете 1-2

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 марта 2018
просмотры: 123

Уникальный голос Алессандро Сафина можно услышать в Москве

Певец представит российским зрителям программу "Canzone per te"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 марта 2018
просмотры: 123

Премия "Спорт и Россия" празднует юбилей

Год только начался, а спортивная жизнь России уже кипит,

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 марта 2018
просмотры: 123

Летучая наградила бизнесменов в Кремле

11 марта в 23:00 на канале НТВ будет показана телевизионная версия Церемонии награждения премии народного доверия "Марка №1 в России"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 марта 2018
просмотры: 123

В России анонсировали открытие необычного онлайн-курса

Занятия пройдут в форме закрытых вебинаров

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2018
просмотры: 123

Всемирно известная японская пианистка Кейко Мацуи выступит в Москве

Дискография артистки насчитывает более 20 альбомов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 февраля 2018
просмотры: 123

Аллегрова исполнит свои главные хиты в "Олимпийском"

7 марта прозвучат все главные хиты певицы

567

загрузить ещё

Политика

Трамп закатил истерику после слов Путина
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы
Госдума обеспечит реализацию послания президента
Страшные тайны: Муаммар Каддафи

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую поразили подлым ударом в спину
Бузова гробит здоровье ради мамы
У Киркорова объявился рожденный любовницей сын
Юная красотка Кафельникова показала все

Проишествия

Опубликован последний разговор пилотов за секунды до крушения Ан-148
В Москве врач грозил отрезать ногу онкобольной за 100 тысяч
В Петербурге сбившего ребенка водителя поколотили прохожие
На Собчак напали на дне рождения Горбачева

Lifestyle

"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
Что читают женщины
В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове
Призерам "Оскара" подарили прокладки для подмышек
Шоу-бизнес

Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован

На Первом канале происходят страшные вещи
Шоу-бизнес

Маша Малиновская: Я принимаю кое-что запрещенное

Телеведущая сделала неожиданное признание

Шоу-бизнес

Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова

Пианист показал свои игрища с ведущим
Шоу-бизнес

У Киркорова объявился рожденный любовницей сын

Родство предстоит определить с помощью ДНК-экспертизы

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска
Совет на выходные

Фоторепортажи

Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак
Красотки в БДСМ-белье показали свои прелести
Жуткие платья премии "Оскар"

Спорт

Прохоров ответил на угрозы предателя Родченкова
Путин отчеканил мячом 100 дней до старта ЧМ-2018
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала
Медведева высказалась о смене тренера и отъезде из России

Регионы

Пожилая учительница избивала и душила детей во время уроков
Автоледи разбила свою машину топором на глазах полиции
Снегоуборщик задавил девочку во дворе дома
Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru