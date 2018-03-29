Сергей Собянин посетил Ново-Курьяновские очистные сооружения

В ходе доклада Дмитрий Симарев отметил, что "в рамках реконструкции были использованы самые современные технические решения. В частности, отстойники были накрыты специальными крышами, которые позволили устранить неприятный запах, доставляющий неудобства жителям близлежащих районов".



В рамках реновации объекта полностью реконструированы 12 отстойников – бетонных чаш диаметром почти 52 метра, 8 аэротенков, каждый размером 40х140 метров, несколько километров подводящих и отводящих каналов, насосные станции, произведена замена устаревшего оборудования на современное, реконструировано главное здание, где расположены турбовоздуходувные агрегаты. Также, в ходе работ было проложено 48 км пластиковых воздуховодов и почти 4 км труб из нержавеющей стали, в т.ч. 1,5 км труб большого диаметра (от 1,2 до 3 метров), установлено 96 большеразмерных щитовых затворов, около 400 задвижек различного диаметра.

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